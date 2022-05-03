Медведев: «Не нужен Зеленскому никакой мирный договор»

«Для него мир — это конец»

В случае мира Зеленского ждет либо быстрый, либо медленный конец

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключать какое-либо соглашение с Москвой для урегулирования ситуации в его стране. По его словам, это подтверждают и лица из его окружения, «которые тявкают, что мирного договора не будет».

— Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его «на гiляку» за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну, — утверждает Медведев.

Как уже не раз говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, российско-украинские переговоры застопорились. Делегация Киева не отреагировала на переданные Москвой предложения. При этом Лавров обращал внимание, что документ российская сторона составила с учетом поступивших от украинской стороны комментариев.

— Когда спросили у президента Зеленского, как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что «мы ничего не получали». Насколько он владеет ситуацией — не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием «переговоры», — указал Лавров.

Российская делегация на переговорах с Украиной. Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Вместе с этим российско-украинские переговоры продолжаются. В МИД России заверяют, что переговорный процесс не завершался.

«Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет»

Подробно Медведев рассказал и о том, что будет делать Зеленский вместо заключения мирного договора с Россией. По его словам, он и дальше будет просить помощь у США и Европы и распространять фейки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

Всего в списке действий Зеленского у Медведева оказались пять пунктов. По его мнению, только выполняя их украинский президент может остаться на своем посту, «если, конечно, сохранится сама должность».

«Реальное время» приводит список, составленный Медведевым:

Клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике. Имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами. Посылать наемных убийц к российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами.

Фото: kremlin.ru

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