Хронология военной спецоперации: самое важное за 2 мая

Ключевые события 68-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 68-й: спецоперацию не планируют подгонять под День Победы, ВС России уничтожили радиолокационную станцию разведки и наведения

По данным Министерства обороны России на 2 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 760 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 578 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 246 орудий полевой артиллерии и минометов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 316 установок реактивных систем залпового огня, 285 зенитных ракетных комплексов, 146 самолетов и 112 вертолетов.



«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что темпы спецоперации на Украине зависят в первую очередь от необходимости минимизировать любые риски для мирных жителей и военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Фото: duma.gov.ru

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены еще 38 военных объектов Украины, в том числе 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения у Первомайского и Ильичевки. Уничтожены ЗРК «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня около Архангеловки, сообщили в Министерстве обороны России. В ходе воздушного боя у Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29. В районе города Петровское (ЛНР) сбиты две тактические ракеты «Точка-У». У пгт Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч». Российскими ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения военнослужащих и техники, украинская батарея РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях, добавили в Минобороны РФ.

В Днепропетровской области около пгт Покровское Вооруженные силы России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. У пгт Межевая ликвидированы четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения, проинформировали в Минобороны России. Ракетными войсками за 2 мая поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два пункта управления, в том числе командный пункт украинской 93-й механизированной бригады в районе Подаловка. В районах населенных пунктов Изюм, Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч», а у острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотника «Байрактар-ТБ2».

Кадр видео Минобороны России

Высокоточными ракетами воздушного базирования за 2 мая уничтожены 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе нацистского формирования «Айдар» в районе Александровки, заявили в Минобороны России. Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

В Мариуполе в результате операции по вызволению гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на заводе «Азовсталь», в первый день, 30 апреля, из близлежащих домов вышли 25 мирных жителей, еще 21 человек — с территории предприятия. Все 46 человек добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России, напомнив, что операция проводилась по инициативе президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Во второй день операции, 1 мая, с «Азовстали» вызволили еще 80 гражданских лиц, удерживавшихся украинскими националистами. Из них 11 освобожденных добровольно решили остаться в ДНР, а остальные 69 решили отправиться на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, после чего они выехали в направлении Запорожья, рассказали в Минобороны России.

«Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что глав этих стран Европы следует привлечь к ответственности как военных преступников. По его мнению, своими действиями они подталкивают мир к катастрофе.

Фото: duma.gov.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе планирует провести очередной разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Он надеется, что в одном из городов его страны, в Анкаре или Стамбуле, Москва и Киев предпримут конкретные шаги по урегулированию ситуации на Украине.



Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с турецким коллегой Хулуси Акаром. В частности, они разобрали гуманитарные вопросы. Как уточнили в Минобороны РФ, телефонные переговоры инициировала турецкая сторона.

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, в здании областной психиатрической больницы №2 в Барвенково Харьковской области националисты оборудовали опорный пункт. В подвале медучреждения они насильно удерживают мирных граждан. В школах, в том числе в школах-интернатах, Днепра, Николаева, Краматорска и Славянска военнослужащие ВСУ и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.



Кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия киевских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуировали 11 550 человек, в том числе 1 847 детей. В общей сложности с начала спецоперации на российскую территорию вывезли 1 092 137 мирных жителей, из которых 196 356 — дети. Государственную границу РФ пересекли 141 045 частных автомобилей, рассказали в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

Следственный комитет России установил причастность восьми украинских военнослужащих — четырех командиров и четырех заместителей — к новым обстрелам ДНР и ЛНР, зафиксированным 1—2 мая. Ими оказались командир 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Игорь Иванов и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, которые отдали преступные приказы об артиллерийских обстрелах Петровского района Донецка, в результате которого повреждения получили два жилых дома. В списке также командир второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковник Виталий Сущенко, отдавший приказ об артиллерийских обстрелах Кировского района Донецка, в результате которого повреждения получили восемь жилых домов и квартир, и командир первого парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ майор Сергей Смолик и его заместитель майор Игорь Ситницкий, отдавшие приказы об артиллерийских обстрелах города Ясиноватая. Командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский, начальник штаба — первый замкомандира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Роман Мамавко и начальник штаба — первый замкомандира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенант Николай Янчий выполнили заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Минобороны Украины и произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах ЛНР. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ — «применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

Фото: sledcom.ru

В 2 часа ночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сильных взрывах в регионе. В соцсетях распространялись кадры вспышек в небе. Гладков сразу же заявил, что никто не пострадал, разрушений нет. Спустя несколько часов он рассказал, что взрывы прозвучали в результате выполнения боевых задач российской военной авиацией в рамках спецоперации: «Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так».

Сотрудница «Азовстали» Наталья Усманова, вывезенная во время эвакуации с завода в воскресенье, рассказала, что на его территории находится генерал из числа наемников. Он держит связь с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Военные приходили и говорили, что «у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он «азовец», он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским», — рассказала женщина.



О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.