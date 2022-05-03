Минобороны России: украинские националисты разместили бронетехнику и РСЗО на территории школ в Николаеве

В Николаеве украинские националисты на территории школ №6 и №7 разместили установки ракетных систем залпового огня (РСЗО), бронетехнику и автотранспорт с боеприпасами. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, в поселке городского типа Райгородок Краматорского района на улицах Восточной и Молодежной на верхних этажах многоквартирных домов неонацисты оборудовали огневые точки, а в подвалах — склады с боеприпасами.

Фото: кадр видео Минобороны России

Мизинцев отметил, что граждан насильно удерживают в их квартирах, передает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, сегодня российская авиация уничтожила еще 39 военных объектов Украины. Также ликвидированы три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения ЗРК С-300 и тактический ракетный комплекс «Точка-У».

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Диана Жиленкова