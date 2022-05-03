Бастрыкин рассказал о ходе следствия по факту разработки биооружия на Украине

Финансирование и контроль за процессом разработки биологического оружия массового поражения на Украине осуществляло Минобороны США и иные связанные организации, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью RT, уточнив, что СК продолжает расследование этого дела.



По его словам, в ходе анализа документов удалось точно определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, включая представителей Минобороны США. Установлено, что объем финансирования Америкой биологических программ на Украине с 2005 года составил более $224 млн.

— США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины, — сказал Бастрыкин.

В апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что американские ученые с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биопрепаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове. В базу данных больницы информация не вносилась, персонал медицинского учреждения дал подписку о неразглашении.

Маргарита Головатенко