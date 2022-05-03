Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Украине.

Так, Путин проинформировал коллегу о ходе специальной военной операции и эвакуации гражданских с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Также российский президент изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом, отметив, что Москва открыта к диалогу.

Фото: kremlin.ru

Путин добавил, что Запад мог бы способствовать прекращению злодеяний украинских силовиков. В разговоре с Макроном российский президент также обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений силовиков Украины, передает «РИА Новости».

Сегодня представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев сообщил, что боевики националистического батальона «Азов»* и украинские войска использовали режим тишины для того, чтобы выйти на огневые позиции.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о спецоперации на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

* Против бойцов «Азова» в России возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова