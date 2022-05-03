Минобороны России впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте

Фото: кадр видео

Минобороны России показало видео нанесения ударов фронтового бомбардировщика Су-24М по украинским позициям на предельно малой высоте, сообщает «РИА Новости».



На кадрах демонстрируется Су-24М, летящий на уровне деревьев на большой скорости. Он сбрасывает бомбы на парашютах и быстро уходит, отстреливая тепловые ловушки. Спустя время следует серия взрывов на земле.

По данным ведомства, удар нанесли по замаскированным укрепленным позициям войск Украины.

1 мая сообщалось, что средства ПВО России сбили два бомбардировщика Су-24М Украины. Вооруженные силы России ракетами «Оникс» уничтожили ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Одессы. ВКС поразили семь военных объектов Украины — в их числе три склада ракетного вооружения и боеприпасов.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о спецоперации на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.



Маргарита Головатенко