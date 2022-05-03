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Путин подписал указ об ответных экономических мерах России на санкции

13:02, 03.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Путин подписал указ об ответных экономических мерах России на санкции
Фото: kiremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах России в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств против страны, сообщает ТАСС.

Правительству поручено в десятидневный срок определить перечень лиц, попавших под ответные санкции России.

Указом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юрлицами, попавшими под ответные санкции России. Запрещено вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц, находящихся в России под санкциями.

Перед находящимися под ответными санкциями РФ компаниями и лицами запрещается исполнять обязательства по сделкам и совершать финансовые операции.

Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков. Какие финансовые организации могут попасть под рестрикции, он не уточнил. После начала Россией специальной операции на Украине Евросоюз принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Сейчас обсуждается шестой.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз летом прекратит импорт российского угля, а до конца года откажется от российской нефти. Сейчас ведется «амбициозная» политика по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаФинансы

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:16
    Какой вред и кому, принесут, эти самые, контрсанкции? Я думаю, что никому! Хотя бы, потому, что Америка, и без нас, запретила всякую торговлю (всем) с Россией. Что, ещё, может запретить Россия?
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  • Анонимно 16:22
    уран. титан .кобальт.
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