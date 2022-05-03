В Минобороны России сообщили об уничтожении радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила еще 39 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидировали три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения ЗРК С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» около Николаевки, Волчеяровки и Лисичанска.

У населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, сообщили в Минобороны России.

Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету «Точка-У» и перехватили девять снарядов системы «Смерч».

В Министерстве обороны добавили, что российская артиллерия за день ликвидировала до 190 националистов и 31 единицу вооружения и военной техники ВСУ, передает ТАСС.

Сегодня в Минобороны России сообщили о нанесении удара высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы по логистическому центру на военном аэродроме. По данным ведомства, поражены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», ракетным вооружением и боеприпасами из США и стран Европы.

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Диана Жиленкова