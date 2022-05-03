Российские ракеты нанесли удар по ангарам с иностранным оружием в районе Одессы

Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. Через него осуществлялась доставка иностранного вооружения.



ВС России уничтожили ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», с ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.

Средства ПВО России уничтожили шесть украинских беспилотников, ракеты «Точка-У» и два снаряда «Смерч». Артиллерия ВС РФ поразила более 50 огневых позиций ВСУ и почти 200 районов сосредоточения живой силы и техники.

Фото: кадр видео Минобороны

Накануне сообщалось, что артиллерийские подразделения России уничтожили до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Сегодня Минобороны России показало видео нанесения ударов фронтового бомбардировщика Су-24М по украинским позициям на предельно малой высоте. На кадрах демонстрируется Су-24М, летящий на уровне деревьев на большой скорости. Он сбрасывает бомбы на парашютах и быстро уходит, отстреливая тепловые ловушки. Спустя время следует серия взрывов на земле.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о спецоперации на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.



Маргарита Головатенко