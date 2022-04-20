Хронология военной спецоперации: самое важное за 20 апреля

Ключевые события 56-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 56-й: зависшие российские предложения Киеву, срыв гуманитарной операции на «Азовстали», освобождение Рубежного

По данным Министерства обороны России на 20 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 397 танков и других боевых бронированных машин, 2 244 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 261 установка реактивных систем залпового огня, 254 зенитных ракетных комплекса, 140 самолетов и 106 вертолетов.



Министерство обороны России сообщило о срыве Киевом гуманитарной операции, которую Вооруженные силы РФ назначили на 20 апреля. Открытым коридором никто не воспользовался, заявил начальник Национального центра управления обороной страны Михаил Мизинцев. Вместе с этим он обратил внимание, что командование националистического батальона «Азов» (в России в отношении его боевиков возбуждены уголовные дела) обращалось к Великобритании, США и Турции и просило предоставить им «зеленые» коридоры. Они обращаются не по адресу, указали в Минобороны России.

Фото: Минобороны России

В ведомстве также напомнили, что Вооруженные Силы РФ исключительно в гуманных целях с 14:00 (мск) открывали гуманитарный коридор и для эвакуации мирного населения с «Азовстали», так как украинская сторона утверждает, что гражданские находятся там. «Киевские власти проигнорировали российские инициативы», — констатировали в Минобороны России.

Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1 053-м объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил утром 20 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Уничтожены 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы, 106 огневых позиций артиллерии, 31 пункт управления и шесть складов горюче-смазочных материалов. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районах Донецкое и Скилеватое в воздухе сбиты две тактические ракеты «Точка-У».

За день 20 апреля ракетными войсками РФ нанесены удары по четырем пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы ВСУ в районах села Новая Дмитровка и поселка Высокий. У села Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 73 военных объекта Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС удары нанесены по 12 объектам: уничтожены более 150 националистов, восемь единиц бронетехники и пять установок реактивной системы залпового огня. У села Языково ликвидирован зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Скриншот видео: Минобороны России

«Здесь уже не то что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», — высказалась о делегации Киева на переговорах с Россией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, украинские переговорщики «пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам». Москва призывает киевский режим приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с Россией, если тот «привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры», заявила Захарова.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, что исход российско-украинских переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть законные требования — это принципиальная позиция России. По его словам, вся ответственность за «сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных националистических батальонах». Чавушоглу в свою очередь поблагодарил российского коллегу за помощь России в освобождении заложников, которые удерживались боевиками в Мариупольской мечети.



Фото: mid.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о передаче Украине российского проекта документа. Он содержит «абсолютно четкие выработанные формулировки», заверил представитель Кремля и добавил, что теперь мяч на стороне Киева, Москва ждет ответа. Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предложения по мирному соглашению украинской стороне направлены на прошлой неделе, 15 апреля. Однако ответа от Киева так и не последовало. «С пятницы у них просто зависли эти самые российские предложения», — констатировала Захарова.



Российские военнослужащие обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в Херсонской школе — она «была забита» ящиками с боеприпасами, оружием, медикаментами и военным снаряжением, сообщили в Минобороны РФ.

Уходя из здания, националисты оставили некоторые документы, благодаря которым Вооруженным силам России удалось выйти на участников движения территориальной обороны в городе.



Скриншот видео: Минобороны России

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке промзоны Мариуполя от украинских националистов. Он заявил, что эта работа не прекращается. «По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», — написал Кадыров в своем личном telegram-канале.



Кадыров также сообщил о переходе под окончательный контроль российских войск города Рубежное в Луганской Народной Республике. По его словам, это произошло, «как и ожидалось». Кадыров опубликовал видео, на котором видно, как при въезде в Рубежное военнослужащие поднимают российский и чеченский флаги.

В МВД России предупредили, что в страну под видом беженцев пытаются проникнуть лица, участвующие в военных действиях на Украине. Их выявляют «с определенной периодичностью». Однако о точном количестве этих «беженцев» сказать нельзя, сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.



Минобороны России опубликовало очередной пакет данных о потерях Национальной гвардии Украины. На этот раз ведомство предоставило сведения о значительных потерях среди военнослужащих Четвертой бригады оперативного назначения НГУ (в/ч 3018) по состоянию на 29 марта.

Военные следователи Следственного комитета России осмотрели в Мариуполе горбольницу №4 и обнаружили там десятки тел мирных граждан. Окончательное количество погибших установят после завершения работ по разбору завалов, уточнили в ведомстве. В СКР заявили, что командование войсковой части А-2802 неоднократно приказывало обстреливать жилые дома и прочие объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения Мариуполя. В отношении военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).



Фото: sledcom.ru

За прошедшие сутки, без участия киевских властей, из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 14 982 человека, в том числе 2 940 детей. С начала специальной военной операции в страну прибыли уже 894 030 переселенцев, из которых 163 761 — дети, сообщили в Минобороны РФ.

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