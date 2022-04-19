Хронология военной спецоперации: самое важное за 19 апреля

Ключевые события 55-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Скриншот видео Минобороны России

День 55-й: массированные бомбардировки, последние часы «Азовстали»

По данным Министерства обороны России на 19 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 367 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 225 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 021 орудие полевой артиллерии и миномет, 490 беспилотных летательных аппаратов, 256 установок реактивных систем залпового огня, 253 зенитных ракетных комплекса и 140 самолетов.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о начале новой фазы специальной военной операции на Украине. «Мне кажется, сейчас будет важный момент», — поделился он в интервью телеканалу India Today. Дипломат напомнил, что цель российской спецоперации — полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик, обстрелы которых усилились незадолго до ее начала. Он заверил, что Москва не планирует менять режим на Украине и применять ядерное оружие, «речь идет только об обычных вооружениях». Назвал Лавров и настоящую причину спецоперации — «самодовольство многих стран <...>, когда наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и в нарушение их обещаний советскому и российскому руководству начали пододвигать НАТО на восток».

Фото: mid.ru

В 11:00 Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине выпустил срочное заявление и предупредил о подготовке киевским режимом «очередной чудовищной провокации» с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. Ее цель — обвинить Вооруженные силы РФ «в так называемых военных преступлениях». По информации Минобороны России, в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и «произвести демонстративный расстрел местных жителей», а затем распространить кадры в украинских и западных СМИ. Ведомство уведомило, что имеет «оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима». Следственный комитет России намерен запросить у Минобороны страны информацию по готовящимся провокациям и проанализировать ее, чтобы установить лиц, причастных к их организации.

В этом же заявление от лица Вооруженных Сил России боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, в очередной раз предложили «прекратить любые боевые действия и сложить оружие». Минобороны России установило время — с 12:00 (мск) 19 апреля. Всем сложившим оружие гарантировали сохранение жизни. Москва еще раз призвала официальные власти Киева «проявить благоразумие» и разрешить боевикам прекратить «бессмысленное сопротивление» и выйти из очага сопротивления. «Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей они не получат, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», — указали в Минобороны РФ.

Ближе к 15:00 (мск) начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев уведомил об открытии с 14:00 гуманитарного коридора «для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований» с «Азовстали». В этих целях ввели «режим полной тишины», прекратили все боевые действия и развернули три колонны: с западного направления на улице Шевченко; с восточного — на проспекте Победы; с северного — на улице Таганрогской. В составе каждой колоны предусмотрели по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по 10 машин скорой помощи.



Минобороны России опровергло информацию командира националистического полка «Азов» Дениса Прокопенко, который сообщил о нахождении тысячи мирных жителей с детьми в убежищах завода «Азовсталь» в Мариуполе. В качестве якобы доказательства сняты два видео: отдельно с Прокопенко и отдельно с гражданскими. При этом нет никаких объяснений тому, что командир «Азова» не снялся на фоне большого количества мирных жителей. В Минобороны РФ обратили внимание: на кадрах женщины и дети не упоминают о том, что находятся на «Азовстали» — то есть видео могло было быть снято в любом бомбоубежище Мариуполя. Сам бункер и количество людей в нем явно не соответствуют тем масштабам, о которых говорит Прокопенко, добавили в ведомстве.



Фото: function.mil.ru

Комментировать якобы факт нахождения большого количество мирных граждан на «Азовстали» Минобороны России пришлось дважды. Информация распространилась в украинских СМИ, однако ведомство назвало эти сведения «очередным информационным вбросом, придуманным исключительно для спасения националистов». «Если кто-то из гражданского населения находится на «Азовстали», требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры», — обратилось Минобороны России к киевским властям. Мизинцев напомнил, что насильственное удерживание гражданского населения в качестве «живого щита» по нормам международного гуманитарного права признается терроризмом.

Утром в Минобороны России проинформировали об ударах по 1 260 военным объектам Украины, нанесенных ракетными войсками и артиллерией. Поражены 1 214 мест сосредоточения живой силы, 25 пунктов управления украинских подразделений у Николаева и Кировска, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляйполе и Николаевка Вторая. Кроме того, сбит украинский истребитель МиГ-29 и перехвачены две тактические ракеты «Точка-У». Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь ударила по 60 военным объектам Украины, а высокоточными ракетами воздушного базирования подавлено 13 опорных пунктов подразделений ВСУ, места скопления живой силы и военной техники у Славянска, Барвенково и Попасной.

Скриншот видео Минобороны России

Минобороны России опубликовало еще одну партию документов о потерях Национальной гвардии Украины. Сведения получены из реальных украинских документов, уверяют в ведомстве. Раскрыты данные о «значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко», в том числе о раненых, погибших и совершивших самоубийство.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российская армия последовательно реализует план по освобождению ДНР и ЛНР. Вместе с этим «проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни». По его словам, США и подконтрольные западные страны предпринимают всевозможные усилия для максимального затягивания российской спецоперации. Шойгу указал, что увеличение объемов поставок иностранного вооружения на Украину «наглядно демонстрирует их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца».



Фото: mil.ru

Вечером 19 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о поражение оперативно-тактической авиацией ВКС еще 31 военного объекта Украины, в том числе 28 мест скопления живой силы и техники. Ударом высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть мест сосредоточения живой силы и военной техники у Мирного, Славянска и Попасной. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. В районе города Барвенково ликвидирована пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Головчино. В результате пострадала местная жительница — она получила осколочное ранение предплечья, ее прооперировали, она находится в больнице. По последним данным, при обстреле повреждения получили 76 домов и 17 автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Фото: sledcom.ru

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Москва не намерена инициировать в ООН международное расследование провокации в Буче и других событий на Украине. Причина — вероятность предвзятой позиции. «Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести», — уточнил представитель министерства иностранных дел.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить четырехдневное гуманитарное перемирие в преддверии Пасхи, которую православные христиане отметят в ближайшее воскресенье. Паузу он предложил сделать с Великого четверга и до 24 апреля и открыть в эти дни серии гуманитарных коридоров.



По данным МВД ЛНР, ВСУ обстреляли больницу в селе Липцы Харьковской области — снаряд попал в Центр развития ребенка, где находились дети. По предварительным данным, пострадавших нет. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела медучреждения.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь». Он предупредил, что им «придется сполна ответить за свои действия». Медведев написал, что данные разведки свидетельствуют о тысячах наемников, «стекшихся на Украину со всех уголков земного шара».

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.