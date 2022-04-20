Минобороны: российские войска нанесли удары по четырем пунктам управления ВСУ

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Ракетные войска России в течение дня нанесли удары по четырем пунктам управления ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС России поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средства ПВО в Донбассе сбили украинский вертолет Ми-8.

Высокоточными ракетами российские военные нанесли удары по 12 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления ВСУ, уничтожили ЗРК «Оса-АКМ», передает ТАСС сообщение ведомства.

Фото: скриншот Минобороны

Сегодня утром Минобороны сообщило, что средства ПВО России сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» в Донбассе. Высокоточные ракеты уничтожили до 40 человек личного состава ВСУ и семь единиц техники в районах Нововоронцовки и Киселевки.



Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 053 объектам инфраструктуры ВСУ. С начала специальной операции уничтожили 496 БЛА и 2 388 единиц бронетехники ВСУ.

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Татьяна Леухина