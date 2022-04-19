Минобороны России вновь объявило о введения режима тишины, чтобы боевики из «Азовстали» сложили оружие

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Россия вновь объявит режим тишины, чтобы боевики и наемники из «Азовстали» сложили оружие. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Сложить оружие предлагается с 14:00 (мск) 20 апреля. Сегодня гуманитарным коридором для выхода с «Азовстали» никто не воспользовался. Вооруженные силы России через вице-премьера Украины довели призыв к остающимся на заводе бойцам сдаться.

Фото: vk.com/mil

Однако, по словам Мизинцева, те не готовы сдаться из опаски трибунала на Украине. У мирных граждан нет возможности эвакуироваться с завода. Минобороны РФ призывает Киев содействовать выводу мирных жителей, если таковые есть на «Азовстали», передает ТАСС.

Гуманитарные коридоры в Мариуполе работали сегодня с 14:00 для вывода «добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований». В непосредственной близости к объекту на трех направлениях развернули три гуманитарные колонны.



Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину к гуманитарному перемирию с 21 апреля на 4 дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи.



Татьяна Леухина