Лавров рассказал, от чего зависит исход российско-украинских переговоров

Фото: кадр с переговоров / скриншот видео

Исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Мариуполя и совместные шаги по линии МИД и Минобороны для обеспечения безопасности гражданских лиц на Украине.

Фото: kremlin.ru

Чавушоглу в разговоре с Лавровым выразил признательность за помощь российских военных в освобождении заложников, которые удерживались в мариупольской мечети, передает «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что Москва передала Украине предложения по мирному соглашению еще 15 апреля. Ответа до сих пор нет, все «зависло» на стороне Киева. Она отметила, что Москва утратила доверие к киевским переговорщикам. Но российско-украинские переговоры продолжаются.



Татьяна Леухина