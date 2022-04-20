Российские ПВО сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» в Донбассе

Средства ПВО России сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» в Донбассе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



— <…> над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили до 40 человек личного состава ВСУ и семь единиц техники в районах Нововоронцовка и Киселевка. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России в течение ночи поразила 73 военных объекта Украины.

Уничтожены более 900 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы ВСУ, всего ударам подверглось более 1,5 тысячи объектов. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 053 объектам инфраструктуры ВСУ. С начала специальной операции уничтожили 496 БЛА и 2 388 единиц бронетехники ВСУ.

Фото: mil.ru

Вчера сообщалось, что ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары еще по 1 260 военным объектам Украины, в том числе по 25 пунктам управления. Были уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У».

Маргарита Головатенко