Хронология военной спецоперации: самое важное за 6 апреля

Важные события 42-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 42-й: Киев сорвал обмен пленными, подготовка новых провокаций

По данным Министерства обороны России на 6 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России, которые ввели в связи с проведением специальной военной операции на Украине, продлили до 13 апреля. Они распространяются на полеты в 11 российских аэропортов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендовано транспортировать пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США должны прекратить вводить санкции в отношении России: «Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вывод российских сил из Киевской области Украины, заявил, что это является жестом доброй воли для создания условий для переговоров.

Фото: kremlin.ru

Он также опроверг предположения о планах России по устранению украинского президента Владимира Зеленского и о планах оккупации Украины: «Мы заинтересованы в том, чтобы он принял условия России, которые были четко изложены российской делегацией. Мы бы хотели через переговоры завершить специальную военную операцию».

Начало специальной военной операции России на Украине не было ошибкой, сообщил Песков в интервью французскому телевидению. По его мнению, Украина должна согласиться со статусом Крыма и обеих республик Донбасса, их статус очевиден. Также представитель Кремля заявил, что поставляемое Западом Киеву оружие не остановит Россию и не помешает ей достичь целей на Украине.



Фото: скриншот видео Минобороны России

С 24 февраля в СМИ и социальных сетях было распространено порядка 4,2 млн фейковых публикаций о проведении специальной военной операции России на Украине, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты страны Екатерина Мизулина. Одной из главных тем является ложная информация о событиях в Буче — она содержится в 544 тысячах публикаций.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пригласил его на мирные переговоры в Венгрию при участии лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Ответ российского президента был положительным, но визит состоится лишь с соблюдением определенных условий.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в заданиях Единого государственного экзамена могут появиться вопросы о спецоперации России на Украине. Он допустил их появление в будущем — в этом году все задания уже сформированы и отредактированы.

Министерство обороны России заявило, что киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях, в том числе это произошло сегодня. По данным МО, перечень из 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся и в итоге на последнем этапе список из 38 человек был отвергнут. При этом со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 военнослужащего была проведена в полном объеме. «Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть», — заявили в МО РФ.

Фото: Минобороны России

Высказались в Минобороны и о пытках российских военнопленных. Там отметили, что есть все основания полагать — с ними не все в порядке: «Кроме того, достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК».

Там же заявили, что провокация в Буче — не последняя: «С этой целью украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ. В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США».

В болгарской столице Софии перед зданием парламента прошел массовый митинг против оказания военной помощи Украине. Участие приняли несколько сотен человек. Они также осудили требование парламентской фракции «Демократическая Болгария» объявить персоной нон грата посла России в Софии. Тем временем в Афинах прошли два митинга — против вовлечения Греции в события на Украине и за повышение зарплат. В 24-часовой забастовке приняли участие работники государственных учреждений, больниц, страховых фондов и муниципалитетов. Также акции протеста прошли в Италии и Испании. Подробнее — в материале «Реального времени».

В городе Первомайском Харьковской области украинские спецслужбы планируют крупную провокацию с использованием отравляющих веществ. По данным Минобороны, там хотят взорвать хранилище со 120 тоннами хлора, чтобы обвинить Россию в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.

В тоже же Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования была уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.