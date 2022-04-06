Китай призвал США прекратить вводить санкции в отношении России

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США должны прекратить вводить санкции в отношении России, если они на самом деле хотят помочь в деэскалации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».



— Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам, — сказал дипломат.

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2 апреля глава департамента Европы МИД Китая Ван Лутун заявил, что кризис на Украине не должен повлиять на нормальные торговые отношения КНР с другими странами, в том числе с Россией. По его словам, страна не является стороной украинского кризиса. Он также добавил, что КНР не делает преднамеренные шаги, чтобы обойти санкции США и европейских стран, которые были введены против России.

Максим Кокунин