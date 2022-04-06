Песков назвал отвод сил России из Киевской области жестом доброй воли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод российских сил из Киевской области Украины является жестом доброй воли. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря, он сделан для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения. Песков добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия. Через них российские власти хотят положить конец военной операции.

скриншот видео Минобороны России

После переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 29 марта стало известно, что Минобороны РФ решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Вместе с этим Россия призвала Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных.



Дарья Акимова