Хронология военной спецоперации: самое важное за 5 апреля

Важные события 41-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 41-й: Буча в ООН, месседж военно-дипломатического блока Киеву, призыв к «Википедии»

По данным Министерства обороны России на 5 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1 981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх в буквальном смысле. По его словам, в каждой взятой воинской части находят нацистскую символику, и это не игра в фашистскую эстетику, как пытаются доказать на Западе, а идеология: «Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистских прихвостней, Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять. Уроком им будет не только нынешняя спецоперация, но и эпизоды славного прошлого». Медведев также отметил, что демилитаризация и денацификация Украины не могут исполниться одномоментно



Министерство обороны России показало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «Байрактар» расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». Всего во время спецоперации на Украине было совершено 20 пусков, в результате которых сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых «Байрактары».



Подразделения спецназа России под руководством офицеров Росгвардии при осмотре домов ряда населенных пунктов в ходе специальной операции на Украине обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны. В одном из домов вместе с патронами и гранатами выявлен наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям арткорректировщик, пытавшийся скрыться среди местных жителей, был задержан.

Роскомнадзор направил администрации «Википедии» новое требование ограничить распространение недостоверной информации. Там пояснили, что на сайте энциклопедии в последнее время массово публикуются недостоверные материалы по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил России. Как заявили в Роскомнадзоре, «в опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных украинскими националистами. В интернете появились кадры момента расстрела умирающего российского пленного, снятые в Киевской области. У одного из погибших были связаны руки за спиной — это свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а в плену, заявили в Следкоме.

Бастрыкин также поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР. В резервуарах содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Была создана реальная опасность для мирного населения в городе и близлежащих населенных пунктах, отметили в СК.

Фото: sledcom.ru

Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке — в Мощуне в 23 км северо-западнее Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций сняли кадры якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей. В ведомстве сообщили, что съемки проходили для распространения ложной информации через западные СМИ.

Россия предполагает, что и дальше будут провокации по типу Бучи и попытки очернить российских солдат, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил, что во время нахождения российских военных в Буче ни один мирный житель не пострадал. Также Небензя заявил, что Россия в ходе операции на Украине не осуществляет ударов по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей.

Говоря о ситуации в Буче он заявил, что обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются свидетельствами. Он указал на несостыковки в версии Запада: «Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ. И то, что трупов не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствуют сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи того, что украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам».

Фото: скриншот трансляции

Постпред России при ООН добавил, что страны Запада будут стараться продлить конфликт на Украине, поставляя Киеву оружие и боеприпасы, при этом на саму страну им наплевать. Небензя призвал президента Украины Владимира Зеленского не дать Западу, готовому воевать до последнего украинца, реализовать свои планы, так как потом может быть поздно.

Сегодня украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту из Мариуполя на подконтрольную киевскому режиму территорию, однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, как заявили в Минобороны, Мариуполь от националистов будут освобождать подразделения ВС РФ и ДНР.

Также утром в районе Мариуполя сорвана очередная попытка эвакуировать главарей националистического батальона «Азов», заявили в Минобороны. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что откровенно лживая провокация в Буче направлена на срыв переговоров России и Украины, причем «сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет»: «Впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным и впервые заявила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и от проведения на своей территории учений с участием иностранных военных, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора — будущего договора, мы надеемся — включая Российскую Федерации».



Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов, сообщает Минобороны России. Всего за день было уничтожено 33 украинских военных объекта. С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 403 беспилотника и 1 981 танк и другие бронемашины

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.