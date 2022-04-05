Хронология военной спецоперации: самое важное за 5 апреля
Важные события 41-го дня специальной военной операции России на Украине
День 41-й: Буча в ООН, месседж военно-дипломатического блока Киеву, призыв к «Википедии»
По данным Министерства обороны России на 5 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1 981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 876 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх в буквальном смысле. По его словам, в каждой взятой воинской части находят нацистскую символику, и это не игра в фашистскую эстетику, как пытаются доказать на Западе, а идеология: «Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистских прихвостней, Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять. Уроком им будет не только нынешняя спецоперация, но и эпизоды славного прошлого». Медведев также отметил, что демилитаризация и денацификация Украины не могут исполниться одномоментно
- Министерство обороны России показало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «Байрактар» расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». Всего во время спецоперации на Украине было совершено 20 пусков, в результате которых сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых «Байрактары».
- Подразделения спецназа России под руководством офицеров Росгвардии при осмотре домов ряда населенных пунктов в ходе специальной операции на Украине обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны. В одном из домов вместе с патронами и гранатами выявлен наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям арткорректировщик, пытавшийся скрыться среди местных жителей, был задержан.
- Роскомнадзор направил администрации «Википедии» новое требование ограничить распространение недостоверной информации. Там пояснили, что на сайте энциклопедии в последнее время массово публикуются недостоверные материалы по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил России. Как заявили в Роскомнадзоре, «в опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных украинскими националистами. В интернете появились кадры момента расстрела умирающего российского пленного, снятые в Киевской области. У одного из погибших были связаны руки за спиной — это свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а в плену, заявили в Следкоме.
- Бастрыкин также поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР. В резервуарах содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Была создана реальная опасность для мирного населения в городе и близлежащих населенных пунктах, отметили в СК.
- Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке — в Мощуне в 23 км северо-западнее Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций сняли кадры якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей. В ведомстве сообщили, что съемки проходили для распространения ложной информации через западные СМИ.
- Россия предполагает, что и дальше будут провокации по типу Бучи и попытки очернить российских солдат, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил, что во время нахождения российских военных в Буче ни один мирный житель не пострадал. Также Небензя заявил, что Россия в ходе операции на Украине не осуществляет ударов по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей.
- Говоря о ситуации в Буче он заявил, что обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются свидетельствами. Он указал на несостыковки в версии Запада: «Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ. И то, что трупов не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствуют сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи того, что украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам».
- Постпред России при ООН добавил, что страны Запада будут стараться продлить конфликт на Украине, поставляя Киеву оружие и боеприпасы, при этом на саму страну им наплевать. Небензя призвал президента Украины Владимира Зеленского не дать Западу, готовому воевать до последнего украинца, реализовать свои планы, так как потом может быть поздно.
- Сегодня украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту из Мариуполя на подконтрольную киевскому режиму территорию, однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, как заявили в Минобороны, Мариуполь от националистов будут освобождать подразделения ВС РФ и ДНР.
- Также утром в районе Мариуполя сорвана очередная попытка эвакуировать главарей националистического батальона «Азов», заявили в Минобороны. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что откровенно лживая провокация в Буче направлена на срыв переговоров России и Украины, причем «сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет»: «Впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным и впервые заявила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и от проведения на своей территории учений с участием иностранных военных, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора — будущего договора, мы надеемся — включая Российскую Федерации».
- Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов, сообщает Минобороны России. Всего за день было уничтожено 33 украинских военных объекта. С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 403 беспилотника и 1 981 танк и другие бронемашины
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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