Минобороны России заявило, что Киев готовит провокацию с хлором в Харьковской области

Фото: скриншот видео Минобороны России

Украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище со 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом заявили в Минобороны России.

«Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: mil.ru

По данным военного ведомства, в городе Первомайском Харьковской области украинские спецслужбы планируют крупную провокацию с использованием отравляющих веществ.

Военные силы РФ уничтожили в Харьковской области топливную базу и скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, передает ТАСС.

Сегодня утром официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ракеты воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз горючего которые снабжали украинские войска в районах Харькова, Николаева и на Донбассе.



Татьяна Леухина