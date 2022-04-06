Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля

Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России продлены до 13 апреля. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию Росавиации.



Ограничения убудут действовать до 13 апреля 03.45 мск. Они распространяются на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать транспортировку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее соответствующие ограничения продлевались до 1 апреля 2022 года. Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Маргарита Головатенко