Песков: Россия не планирует устранение Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о планах России по устранению украинского президента Владимира Зеленского и о планах оккупации Украины, сообщает ТАСС.



Песков выразил надежду на принятие Киевом условий Москвы:

— Мы заинтересованы в том, чтобы он принял условия России, которые были четко изложены российской делегацией. Мы бы хотели через переговоры завершить специальную военную операцию, — сказал Песков.

Фото: president.gov.ua

Песков заявил, что вывод российских сил из Киевской области Украины является жестом доброй воли. По словам пресс-секретаря, он сделан для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения.

Маргарита Головатенко