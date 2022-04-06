Песков считает, что начало спецоперации на Украине не было ошибкой

Начало специальной военной операции России на Украине не было ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телевидению.

По его мнению, Украина должна согласиться со статусом Крыма и обеих республик Донбасса, их статус очевиден. Также представитель Кремля заявил, что поставляемое Западом Киеву оружие не остановит Россию и не помешает ей достичь целей на Украине, пишет «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Сегодня Песков заявил, что вывод российских сил из Киевской области Украины — это жест доброй воли. Он отметил, что переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, однако идет «гораздо более вязко», чем хотелось бы.



Пресс-секретарь президента РФ назвал ранее одну из целей спецоперации на Украине — спасение Луганской и Донецкой народных республик и восстановление их государственности в границах 2014 года. Он напомнил, что спецоперация началась по просьбе о помощи этих двух республик.



Татьяна Леухина