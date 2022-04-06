Российская авиация поразила 34 украинских военных объекта

Воздушно-космические силы России поразили 34 военных объекта Украины, в том числе девять опорных пунктов и мест сосредоточения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные в Харьковской области уничтожили топливную базу и скопление военной техники и вооружения зарубежного производства. С начала спецоперации на Украине уничтожили 408 беспилотников, 216 установок РСЗО и 1 987 танков и бронемашин.

Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

Также за минувшие сутки ВС России уничтожили высокоточными ракетами топливную базу снабжения для техники украинских войск в Харьковской области, пишет ТАСС.



Вчера Минобороны России сообщило, что военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов. За день они уничтожили 33 военных объекта.



Татьяна Леухина