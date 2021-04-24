События недели: все майские будут выходными, трассу Москва — Казань продлят до Екатеринбурга, поправки к ПСН

Главные события недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Эта неделя оказалась насыщенной событиями — татарстанцы слушали послание президента России Федеральному собранию, следили за самым резким с 2014 года повышением ключевой ставки Центробанка, стали свидетелями объединения нефтегазохимического бизнеса двух гигантов этой отрасли. Для части предпринимателей республики должна ослабнуть налоговая нагрузка: Госсовет Татарстана принял поправки в закон о патентной системе налогообложения. Стало известно, когда начнется производство люксовых авто в Елабуге и где в этом году пройдет большой республиканский ифтар. Выяснились и новые подробности по многим резонансным уголовным делам, причем часть из них озвучил в интервью «Реальному времени» лично глава Следкома по Татарстану Валерий Липский.

Все майские в этом году — выходные

Главная новость недели, которая коснется почти всех россиян, — это длинные майские выходные. По поручению Путина они будут длиться с 1 по 10 мая, без перерывов.

Принимая такое решение, Путин согласился с главой Роспотребнадзора РФ Анной Поповой. На совещании с президентом в эту пятницу она указывала на подъем заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах и обратила внимание: грядут майские праздники, два раза по три дня. Многие россияне по традиции поедут на дачу в переполненном общественном транспорте, рискуя подхватить ковид. Потом — снова с дачи. А потом опять на дачу... А непрерывные майские праздники, по мнению Роспотребнадзора, могли бы сделать ситуацию более управляемой и предсказуемой.

Ситуация вызывает ощущение дежавю: год с лишним назад Путин схожим образом объявил нерабочую неделю, которая переросла в месяц с лишним локдауна. В этот раз никаких дополнительных ограничений не будет, уже заверил официальный Кремль.

Фото: kremlin.ru

А вот для предпринимателей приятного в новых выходных оказалось мало. Подробнее о том, как внезапные сверхдлинные майские повлияют на бизнес, — в материале «Реального времени».

Ключевую ставку повысили до 5%

Центробанк на заседании в минувшую пятницу поднял ключевую ставку сразу на 50 б.п. — такой крупный шаг повышения регулятор использовал впервые с 2014 года. Теперь ключевая ставка составляет 5%.

ЦБ признал, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, и повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7—5,2%. Рост ВВП в 2021 году прогнозируется в диапазоне 3,0—4,0%. Ожидается, что экономика вернется к докризисному уровню во втором полугодии 2021 года.

А еще Центробанк начал публиковать прогнозы по ключевой ставке до 2023 года. По этому прогнозу, в среднем ключевая ставка в 2021 году должна составить 4,8—5,4%, в 2022 году — 5,3—6,3%, в 2023 году — 5—6%.

Фото: ЦБ РФ

Напомним, что в период пандемии ЦБ последовательно снижал ключевую ставку до 4,25%, смягчая монетарную политику. «Разворот» курса в сторону ястребов произошел на заседании в марте — тогда, вопреки прогнозу ряда аналитиков, регулятор не стал сохранять ставку на прежнем уровне, а повысил ее на 0,25 п.п. Эльвира Набиуллина объяснила это тем, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось. И вот сейчас пришлось удвоить повышение — разгон инфляции становится все круче. Экономист Альберт Бикбов в колонке для «Реального времени» называет причины разгула инфляции: по его мнению, виноваты не только и не столько процессы внутри России, сколько общемировая тенденция к выбросу все новых и новых порций денег на рынки.



Путин в послании Федеральному собранию поручил продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга

На минувшей неделе президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

В этом послании Путин объявил о новых мерах поддержки — анонсировал выплаты на детей из неполных семей, больничный в размере 100% для матерей по уходу за ребенком до семи лет, выплаты на всех школьников и будущих первоклассников по 10 тысяч рублей.

А еще Путин анонсировал продление программы туристического кешбэка до конца года, создание президентского фонда культурных инициатив, инвестиции в науку свыше триллиона рублей, создание новых бюджетных мест в вузах, квоты на вредные выбросы во всех проблемных с точки зрения экологии городах, дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, включая меры налогового стимулирования. Кроме того, регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых — под конкретные проекты. Словом, глава государства озвучил самое, пожалуй, «голубиное» послание за все годы своего правления. Коварному врагу из-за границы президент грозил кулаком всего минут 10, не больше.

В послании прозвучала важная именно для Татарстана новость — президент поручил продлить строящуюся платную дорогу Москва — Казань до Екатеринбурга и сдать ее к 2024 году. Это должно обеспечить «безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала». СМИ и эксперты оценили, что трасса из Казани в Екатеринбург обойдется в 850 млрд рублей — это гораздо дороже автобана из Москвы в Казань (примерно 650 млрд рублей). Таким образом, вся скоростная магистраль от Москвы до Урала обойдется стране в полтора триллиона рублей.

Источник: nemiga.info

Подробнее о послании — в трансляции «Реального времени».

СИБУР и ТАИФ объединяют нефтегазохимический бизнес

23 апреля произошло знаковое событие в нефтегазохимической отрасли России. Руководители компаний СИБУР и ТАИФ объявили о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний.



В присутствии вице-премьера России Александра Новака, президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова было официально озвучено, что в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана новая компания. В ней действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

Иммунитет татарстанцев к ковиду и темпы вакцинации

В последние дни в Татарстане прививаются от ковида примерно по 5,5—5,7 тысячи человек в день.

И эта цифра категорически не устраивает Рустама Минниханова. Он недвусмысленно дал это понять на заседании Госсовета республики. Татарстан должен выйти на показатели в 10 тысяч вакцинированных в сутки, поручил президент.

— Каждую неделю умирают несколько человек! Ковид никуда не ушел! — эмоционально говорил Минниханов. — Многие европейские страны вообще закрывают границы сегодня. Если будем расслабляться — а есть такое желание у некоторых — мы не сможем удержать ситуацию под контролем. Будет ли «третья волна» — зависит от нас. Вакцин достаточно, а вакцинация идет не в том объеме, в каком мы хотим.

По данным Роспотребнадзора, озвученным на этой неделе, в Татарстане иммунитет к коронавирусу уже имеют примерно 45,5% населения. Это один из самых больших показателей по России, сообщили в ведомстве. Лидером среди регионов стала Астраханская область, где им обладают 51,6% жителей. Иммунитет к коронавирусу сформировался у 47,7% жителей Белгородской области (47,7%) и у 46,7% населения Ставропольского края, пишет ТАСС. Он есть у 40,6% москвичей и почти у 44% жителей Подмосковья. Меньше всего людей с иммунитетом к ковиду живет в Краснодарском крае (5,1%) и в Тюменской области (9,5%).

Фото: Ринат Назметдинов

Как изменился закон о ПСН в Татарстане

На заседании Госсовета приняли поправки в закон РТ «О введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообложения».

Напомним, что патенты (ПСН) для многих предпринимателей стали заменой ушедшей в прошлое системе ЕНВД. Но представители некоторых направлений бизнеса жаловались на то, что при переходе на патент у них выросла налоговая нагрузка. Власти республики тогда пообещали скорректировать законопроект.



Теперь для розничной торговли и общепита можно скорректировать размер годового дохода, который потенциально можно получить. Это зависит от того, на какой территории действует патент. Так что налоговая нагрузка на предпринимателей из небольших городов и поселков станет ниже.



Для магазинов и общепита изменятся физические показатели для определения размера потенциально возможного к получению годового дохода. Теперь этот потенциальный доход будет начисляться не со всей площади объекта, а только с «полезной» (это может быть, например, торговый зал). Кроме того, в перечень видов предпринимательской деятельности, для которых можно применять ПСН, вошли еще восемь.



Фото: Максим Платонов

Поправки вступят в силу со дня принятия самого закона, то есть с 1 февраля 2021 года, таким образом, налоговые платежи за первый квартал будут начисляться уже с их учетом.

Интервью Валерия Липского

На этой неделе «Реальное время» опубликовало первую часть интервью с главой Следкома по Татарстану Валерием Липским.

Он руководит ведомством уже более года, а до этого работал в соседней Башкирии. В интервью он рассказал о положении в нашей и в соседней республике и раскрыл подробности некоторых резонансных дел — экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, замглавы МЧС Олега Степущенко и ПСО «Казань».



Вольная для бывшего главы Ассоциации МСБ Татарстана

В ближайшее время на волю на 3 с лишним года раньше срока может выйти бывший президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин.

На этой неделе Приволжский райсуд Казани постановил отпустить его «ввиду наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей и отбыванию наказания».

В ноябре 2019-го бывшего бизнес-лидера приговорили к 7 годам колонии за хищение бюджетных субсидий Минэкономики РТ по программе «Лизинг-грант» на 17 млн рублей. При этом по ряду эпизодов Халиуллина и других фигурантов дела оправдали. Вину в суде он не признавал. Уже после приговора медики ФСИН установили, что Халиуллин страдает серьезным онкозаболеванием, которое препятствует нахождению под стражей.

Фото: realnoevremya.ru

При этом в 2020 году прокурор Татарстана Илдус Нафиков лично ходатайствовал перед судом об освобождении Халиуллина по болезни. Однако Верховный суд оставил это ходатайство без рассмотрения и дал ему оценку уже вместе с другими апелляционными жалобами на приговор. В январе 2021-го приговор вступил в силу, и Халиуллина оставили под стражей.



Суд не дал затянуть рассмотрение дела Мусина экспертизой

Необоснованным назвал Вахитовский райсуд Казани ходатайство защиты экс-главы «Татфондбанка» о проведении по делу судебной бухгалтерской экономической экспертизы. Назначение этой экспертизы могло затянуть процесс над Робертом Мусиным на месяцы.

Суд учел возражения гособвинителя Динара Чуркина и представителя потерпевшего Агентства по страхованию вкладов (является конкурсным управляющим обанкротившегося «Татфондбанка») Юрия Пиягина. Оба заявили, что назначение экспертизы повлечет лишь затягивание судебного процесса и нарушение разумных сроков судопроизводства. Следующее заседание состоится в мае, на нем планируется перейти к прениям сторон.

Ходатайство, которое поддержал сам Мусин, было заявлено на прошлом заседании. Адвокат Алексей Клюкин предлагал поставить перед экспертами 24 вопроса. Они касались суммы ущерба по трем эпизодам: о выдаче кредитов ГК DOMO, а также фирмам «Аида и Д» и «Казанская сельхозтехника».

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в ходе судебного допроса выяснилось, что вину подсудимый не признает, хотя на словах заявляет о частичном признании.

Продажа бизнес-центра «Казанское подворье»

Тем временем бывшая вотчина компании «Новая нефтехимия» того же Роберта Мусина нашла нового владельца. Торги по приобретению здания выиграла казанская компания ООО «Капитал групп».

Предложенная цена, 192 млн рублей, в два раза меньше, чем стоимость объекта на первых торгах по его продаже в сентябре 2020-го. Тогда его выставляли за 398,5 млн рублей. Однако ранее, в ходе конкурсного производства в «Новой нефтехимии», существовал риск потерять это здание — его вывели из капитала компании в ходе процедуры наблюдения, возвращать его пришлось через четыре суда.

Компания-покупатель, как выяснило «Реальное время», связана с владельцами площадей в бывшем театре моды «Ильдан-Лик».



Фото: Максим Платонов

Республиканский ифтар — в Kazan Expo

В этом году ифтар-маджлис в Татарстане — традиционно один из самых крупных в России — сменит локацию: он пройдет в выставочном комплексе Kazan Expo. Последние несколько лет его проводили на «Казань Арене» (ныне — «Ак Барс Арена»).

В Kazan Expo планируется собрать «за одним столом» 5 тысяч человек. В свою очередь, на «Ак Барс Арене» будут раздавать дополнительные ифтар-боксы для нуждающихся.

Для сравнения, в «допандемийный» 2019 год на «Казань Арене» собралось 15 тысяч мусульман. В этом году количество участников мероприятия сокращено из-за эпидемиологической обстановки. Смена локации связана с сезоном нынешнего месяца Рамазан и обеспечением комфортных условий для посетителей. При проведении ифтара будут соблюдаться антиковидные меры безопасности.

Фото: Максим Платонов

Aurus в Елабуге начнут производить в мае

Серийное производство российской марки автомобилей премиум-класса Aurus Senat начнется в мае, тогда же первые клиенты получат свои авто, заявил на этой неделе Минпромторг России.

В министерстве сообщили: на заводе также планируют запуск внедорожников Aurus Komendant — автомобиль планировали показать еще в 2020 году в Москве, но мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Минимальная цена на люксовую российскую марку стартует с 18 млн рублей. При этом автомобили из первой партии будут представлены только в высоком исполнении, их стоимость достигнет 22 млн рублей.



По предварительным оценкам, в 2021 году будет собрано 360 машин, в 2022-м — около 1,7 тыс., а в 2024-м объем производства должен превысить 5 тыс. единиц.

Фото: rueconomics.ru

Директор зоопарка уходит с должности и из Госсовета РТ

Директор Казанского зоопарка Фанис Нурмухаметов решил досрочно покинуть пост депутата Госсовета РТ. Об этом стало известно на недавнем заседании республиканского парламента.

Причиной лишения депутатских полномочий стало, по-видимому, заявление от самого Фаниса Нурмухаметова о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи «с переходом на муниципальную службу». Депутатом он был избран в 2019 году в 15-м избирательном округе в Азино от партии «Единая Россия».



Позже выяснилось, что он уходит и с должности руководителя Казанского зооботсада. Новым местом работы Нурмухаметов назвал должность заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

