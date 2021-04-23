«Если наметили отдохнуть продолжительно, думаю, хуже не будет»: ударят ли по бизнесу сверхдлинные майские

Фото: Максим Платонов

Чтобы не ездить с дачи на дачу

Сегодня президент России Владимир Путин объявил, что майские праздничные выходные продлятся с 1 по 10 мая, без промежутков между «первомайскими» выходными и приуроченными ко Дню Победы. Первым рабочим днем станет 11 мая. До этого выходными должны были быть дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Президент принял это решение по предложению главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой. Та обратила внимание, что в майские праздники перемещения россиян внутри страны становятся более интенсивными: сначала все едут на дачу на три дня, потом с дачи на работу, а затем вновь возвращаются на дачу. Поездки при этом совершаются в общественном транспорте, который, как правило, переполнен. Если бы майские были непрерывными, это сделало бы эпидситуацию более предсказуемой, заявила Попова, ссылаясь также на мнение экспертов и санитарных врачей из регионов.

— Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном, и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу, — отметил Путин.

Татьяна Голикова доложила президенту: в семи регионах наблюдается рост заболеваемости и низкие темпы вакцинации. Фото: kremlin.ru

На том же совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту: в семи регионах наблюдается рост заболеваемости и низкие темпы вакцинации.

Сам указ еще не опубликован. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже подчеркнул: о новом локдауне, как это было год назад, каких-либо иных дополнительных ограничительных мерах речи не идет. Песков уточнил, что новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников, но не всех. «Многие органы государственной власти работают в условиях ненормированного рабочего дня, поэтому, конечно, большая часть тоже будет на выходных, все-таки это связано с эпидемиологической обстановкой, — сказал он. — Но те, кто должен быть на работе, те будут работать».





«Локдаун в минимальной форме»

Напомним, прошлогодняя нерабочая неделя, которая переросла в локдаун, продлившийся более месяца, стала сильнейшим ударом для большинства отраслей бизнеса. Но в этот раз бизнес воспринимает новые «путинские выходные» менее негативно — главным образом из-за того, что существующие майские праздники из года в год становятся проблемой для производства, но проблемой привычной.

Такое мнение высказывает, например, генеральный директор производственного объединения «Зарница» Артур Абдульзянов:

— Вообще, я человек, болеющий трудоголизмом, и для меня это не очень приятная новость. И производительность труда понизится в выходные, и выпуск будет меньше. Но в условиях коронавируса и пандемии такой «локдаун в минимальной форме» вполне допустим — чтобы стабилизировать ситуацию. Многие поедут на дачу, в свои огороды… В целом, я считаю, это решение выверенное, в этот период эффективное, допустимое. К тому же в прошлом году локдаун был, сели больше чем на месяц, а тут 10 дней. А Европа бушует, вторая-третья волны на подходе. Полагаю, что такой мини-локдаун допустим.



Для производственников — сложно, но майские праздники все продолжительные, и даже если вмешиваются два-три дня между Первомаем и Днем Победы… Это всегда сбивало темп. Если наметили отдохнуть продолжительно, думаю, хуже не будет, — говорит Абдульзянов.

Генеральный директор производителя мебели «Уютный офис» Рустем Гарифов отнесся к длинным майским с меньшим энтузиазмом.

— Я вообще выходные не люблю. Это для бездельников. Мы же от заказов зависим. Есть заказы — работаем. И в выходные, и по ночам. И в будни. Нет заказов — мы и в будни можем отдохнуть. Выходные, конечно, скажутся на том, что заказов станет меньше. Потому что люди отдыхают. Мы же работаем с организациями. И в выходные однозначно офисную мебель люди меньше заказывают. Полагаю, убытков не будет. Хотя, конечно, каждый выходной — это незаработанные деньги. А вообще, эти длинные выходные — безобразие просто. Это «форменное безобразие» — так и напишите. Работать надо, экономику России поднимать. В прошлом году полгода бездельничали, еще и в этом году отдыхаем, — говорит он.



«Любые длительные выходные на бизнесе скажутся, конечно, негативно»

Основатель компании «Акульчев» Сергей Акульчев обращает внимание — многое зависит от того, что именно будет написано в указе Путина.

— Это главным образом зависит от того, какой статус будет у этих дней. Есть просто нерабочий день, есть праздничные, которые будут по двойной оплате. Если по двойной оплате — очень тяжко нам, если нет — то это нестрашно. Для нас мало что изменится в этом случае, — говорит бизнесмен.



Генеральный директор IT-компании «Эттон», резидента «Сколково», Ефим Климов говорит, что длинные майские станут большей проблемой для высокоуровневых процессов, нежели для обычной работы.

— Любые длительные выходные на бизнесе скажутся, конечно, негативно. Но за такое короткое время угрозы для контрактов точно не будет. Появится отсрочка по времени с новыми контрактами, люди слишком расслабленно ко всему относятся. Май вообще такой месяц: люди откладывают встречи, все переносится. Для верхнеуровневых встреч, процессов — все это мешает. А для выполнения обычной работы плюс-минус эти дни не оказывают влияния. Тем более в наше время.



Гендиректор стройкомпании «КамаСтройИнвест» Делюс Сиразетдинов говорит, что на строительную отрасль длинные выходные не повлияют. «Конкретно на нашей компании длинные выходные никак не скажутся, так как строительство — такая отрасль, где отдыхать некогда. По поводу других сфер экономики затрудняюсь ответить. Не знаю, нужно ли нам столько отдыхать», — полагает он.

Из тех, кто может выиграть от длинных выходных, можно назвать туристическую отрасль. Однако, как обращает внимание глава Ассоциации туристических агентств Татарстана, гендиректор туристического агентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов, большинство россиян уже распланировали майские.



— На самом деле, вот эти выходные, которые даны, прибавят туристов в те регионы, в которые можно ехать на три-четыре дня. Ну, грубо говоря, Москва, Санкт-Петербург… Крупные города. Где ездят на «уик-эндный» характер, на три-четыре дня. Это вот как раз выходные позволят добавить дополнительных туристов. Думаю, в Казани туристов тоже станет больше. А если говорить о Крыме и Сочи, то там уже в основном на 10 дней люди покупают, на эти даты уже взяли отпуска, отпросились. Никаких дополнительных направлений это не даст, — говорит он.

Александр Артемьев, Елена Симакова