«Куда я могу скрыться, когда я плохо передвигаюсь»: Следкому не удалось отправить в СИЗО Бориса Петрова

На заседании казанского суда экс-глава управления Ростехнадзора отрицал свою причастность к преступлениям

Фото: Ринат Назметдинов

Причастность Петрова к преступлению подтверждает лишь предполагаемый посредник. Ни руководство завода Haier, ни подрядчик «Евростиль» о взятке в 1,4 млн рублей не заявляют, а деньги эти давно выплачены исполнителям исследований в качестве... зарплаты. Таковы главные аргументы защиты бывшего главы Приволжского управления Ростехнадзора, которые сегодня в казанском суде помогли подозреваемому избежать СИЗО. Козыри следствия о признаках симуляции и приглашении Петровым адвокатов для воздействия на его экс-подчиненных суд не убедили. Заседание едва обошлось без вызова скорой, передает журналист «Реального времени».

Версия СК: «Дал указание на всяческое воспрепятствование»



Заседание по мере пресечения отставного ВИП-чиновника назначили на 8.30 утра. Именно в это время Приволжский райсуд Казани начинает работу. Однако когда адвокатов, следователей и журналистов пропустили через проходную, оказалось — сам подозреваемый попал в суд раньше всех. Его провели через конвойный вход сотрудники УЭБиПК. Правда, опознать в согнувшемуся на лавке мужчине в красной куртке с капюшоном на голове бывшего министра экологии Татарстана, который затем 15 лет надзирал за опасными и техногенными объектами Поволжья, было очень сложно.

Суду Борис Петров представился пенсионером и разведенным отцом двух малолетних дочерей, остальные дети уже совершеннолетние. Близкие передали ему большой пакет с лекарственными препаратами. Суд разрешил Петрову отвечать на вопросы сидя, когда тот признался — трудно стоять, требуется опора.

Близкие передали ему большой пакет с лекарственными препаратами

Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Дмитрий Линевич просил суд водворить подозреваемого в получении особо крупной взятки под стражу. И объяснил, что с 7 июля 2020-го в Казани расследовалось дело по факту мошенничества по заявлению Константина Вакатова, директора и совладельца челнинского ООО «Энергоинжиниринг». Эта компания была субподрядчикам работ по возведению электроустановки для завода стиральных машин Haier. Главным подрядчиком строительства инфраструктуры данного объекта выступала ГК «Евростиль».

30 ноября 2020-го следователи возбудили дело о злоупотреблениях должностными полномочиями в отношении бывших должностных лиц челнинского отдела Ростехнадзора, а неделю назад еще одно — о получении, даче и посредничестве во взятке 1 млн 480 тысяч рублей. Все три дела соединены. А версия следствия сегодня прозвучала такая:

«Петров, занимая должность руководителя Приволжского управления Ростехнадзора, с целью получения взятки от представителя организации ООО «Энергоинжиниринг» разработал и применил преступную схему, в которую вовлек своих подчиненных. В частности, заведомо зная, что «Энергоинжиниринг» выполняет подрядные работы на объекте заказчика на заводе стиральных машин Haier в Набережных Челнах, дал своим подчиненным указание на всяческое воспрепятствование данной организации в получении разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. Не имея возможности отказать руководителю, его подчиненные Гайнутдинов и Хакимов, проводя проверку по данной организации, привлекли к выполнению работ по проверке АО «ВО Безопасность» и ООО «НТЦ Промтехэксперт».

Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Дмитрий Линевич просил суд водворить подозреваемого в получении особо крупной взятки под стражу

Как пояснил следователь, приглашение сторонних организаций противоречит приказу №212 самого Ростехнадзора. Однако представители данных организаций «выезжали на объекты Haier без участия сотрудников Ростехнадзора, самостоятельно, то есть подменяли собой должностных лиц», — пояснил Дмитрий Линевич. — А затем представляли в Ростехнадзор не имеющие никакой юридической силы документы. Они не проводили контрольные измерения, а фактически составляли неофициальные документы о якобы имеющихся на данной энергоустановке нарушениях».

Найденные неинспекторами нарушения «включались по указанию Петрова сотрудниками Ростехнадзора в документы по отказу в выдаче разрешения к вводу установки в эксплуатацию». А далее «Хакимов по указанию Петрова довел до сведения заявителя, что разрешение на ввод будет получено только в том случае, если с подконтрольной Петрову организацией будет заключен фиктивный договор на оказание работ. И если в адрес данной организации будут перечислены денежные средства», — прозвучало в ходатайстве.

Заказчик был заинтересован в сдаче завода и согласился, полагает следствие. По данным СК, договор со сторонним ООО «НТЦ Промтехэксперт» был заключен 19 августа 2019-го, а 21-го по нему ушли 1 млн 480 тысяч рублей. «В тот же день, получив от Петрова указание, что после получения можно будет выдать разрешение, Хакимов подписал разрешение и акт осмотра энергоустановки. Таким образом, по мнению следствия, Петров совершил преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки», — подытожил фабулу представитель следствия.

Следователь подчеркнул, что основанием для дачи долгожданного разрешения стали документы, поданные «Энергоинжинирингом» еще до заключения договора с НТЦ

От полиграфа отказался, таблетки не принимал?

Линевич напомнил суду — Петрова задержали в 10 утра в здании Следкома в Казани. Показания против него дает Ренат Хакимов, экс-руководитель челнинского отдела Ростехндзора. Он же написал по делу явку с повинной. Также в деле фигурируют показания потерпевшего Вакатова и сотрудников Ростехнадзора, показавших, что оснований для привлечения посторонних организаций к проверке не было, ее должен был проводить сам инспектор. Еще ряд свидетелей сообщили: навязанные услуги «НТЦ Промтехэксперт» не требовались, да и работы ими не производились.

Следователь подчеркнул, что основанием для дачи долгожданного разрешения стали документы, поданные «Энергоинжинирингом» еще до заключения договора с НТЦ. «Соответственно, нарушения в них отсутствовали и необходимости оплачивать сторонней организации, которая заведомо не будет производить работы, не было», — сообщил он.

По мнению следствия, Петров представляет опасность для общества, может совершить новое преступление и создать помехи расследованию. В доказательство такой попытки Линевич сообщил — еще в статусе свидетеля экс-глава управления Ростехнадзора предоставил адвокатов бывшим подчиненным Гайнутдинову и Хакимову:

— Адвокаты оказывали им юридическую помощь и убедили в необходимости введения следствия в заблуждение. Данные сведения подтверждаются допросами Гайнутдинова и Хакимова. При общении представленных Петровым защитников присутствовал адвокат, представляющий его интересы по данному делу.

Адвокат Андрей Олифер настаивал на вызове в суд для допроса полицейских и медработников

Также следователь отметил, что от прохождения полиграфа фигурант дела отказался. После задержания ему трижды вызывали скорую — в Следком и изолятор временного содержания, направляли на обследование в Железнодорожную больницу. «Несмотря на то, что он постоянно заявляет об ухудшении самочувствия, объективными доводами медработников это не подтверждается», — добавил Дмитрий Линевич. И попросил приобщить рапорты оперативников УЭБиПК МВД РТ в подтверждение того, что «Петровым принимались меры по симулированию — он отказывался принимать препараты, которые предоставляли медицинские работники, отказывался от укола для уменьшения артериального давления», сообщил он.

Двое защитников подозреваемого возражали против приобщения этих документов. Адвокат Андрей Олифер настаивал на вызове в суд для допроса полицейских и медработников. По его словам, рапорты не соответствуют действительности: «Сотрудник пишет, что Петров не стал рассасывать таблетку, полученную от медработника, — такого не было. Пишет, якобы Петров в туалете выплюнул таблетку... Но ваша честь, в туалет вместе с ним никто не заходил!»

В то же время защитник сообщил суду, что проблемы со здоровьем у его клиента наблюдались и до задержания. «Как Петров симулирует, если он на второй этаж поднимался около десяти минут?»

Адвокат Елена Точилкина попросила суд вызвать скорую своему клиенту, в том числе «для проверки его состояния»

В свою очередь адвокат Елена Точилкина попросила суд вызвать скорую своему клиенту, в том числе «для проверки его состояния, которое ставится под сомнение следователем». «Я считаю, это абсолютно бессмысленная жестокость — подвергать человека таким вещам», — добавила она.

Борис Петров подтвердил — чувствует себя плохо, сказал, что давление было повышенным и сегодня при вывозе из изолятора, и вчера. С его слов, накануне ему дважды вызывали скорую, и оба раза врачи сделали записи — нужно госпитализировать, но конвой для сопровождения фигуранта в медучреждение... не явился.

«Вам необходима скорая помощь или мы можем продолжить заседание?» — уточнил председательствующий судья Тимур Зарипов. После утвердительного ответа подозреваемого в ходатайстве о скорой было отказано. Так же, как ранее было отказано в вызове для допроса написавших рапорт оперативников и врачей.

Петров: «Что мне предъявляют — полный нонсенс!»

По существу претензий следствия бывший глава управления Ростехнадзора высказался так:

— Я не знаю эти организации, которые называют. Просто не знаю. И никаких указаний — как выдавать, так и не выдавать — я не давал. Потому что сам порядок не предусматривает моего участия. То есть все бумаги подписываю не я.

Борис Петров просил суд «объективно разобраться в вопросе». И уверял — препятствий следствию никогда не чинил, являлся по первому зову еще с осени 2020-го.

— Куда я могу скрыться, когда я плохо передвигаюсь, — ссылался он на артроз обеих ног. — Со своими работниками бывшими я не общаюсь. Как закрыл дверь, так и не общаюсь. Поэтому на кого я должен оказать давление — я не знаю. Все, что там говорилось про адвокатов, не понимаю, каким образом я могу иметь к этому какое-то отношение...

Петрова отправили под домашний арест до 1 мая

Адвокат Олифер поинтересовался у следователя, имеются ли доказательства, что разрешение на ввод тормозилось искусственно, а электроустановка для завода стиральных машин была рабочей. Дмитрий Линевич сообщил, что так и было: «Как только на объект выехал инспектор Ростехнадзора (а не сторонней организации), он сразу же убедился, что установка соответствует всем требованиям закона».

Оба защитника просили отказать в ходатайстве об аресте и рассмотреть два более мягких варианта — денежный залог и запрет определенных действий. Помощник прокурора Приволжского района Казани Айдар Гуманов настаивал на заключении в СИЗО.

Суд посчитал, что оснований для крайней меры недостаточно, но ограничить действия подозреваемого во взятке нужно. Петрова отправили под домашний арест до 1 мая. В прокуратуре РТ уже сообщили — эта мера пресечения будет оспорена.

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов