«Куда я могу скрыться, когда я плохо передвигаюсь»: Следкому не удалось отправить в СИЗО Бориса Петрова
На заседании казанского суда экс-глава управления Ростехнадзора отрицал свою причастность к преступлениям
Причастность Петрова к преступлению подтверждает лишь предполагаемый посредник. Ни руководство завода Haier, ни подрядчик «Евростиль» о взятке в 1,4 млн рублей не заявляют, а деньги эти давно выплачены исполнителям исследований в качестве... зарплаты. Таковы главные аргументы защиты бывшего главы Приволжского управления Ростехнадзора, которые сегодня в казанском суде помогли подозреваемому избежать СИЗО. Козыри следствия о признаках симуляции и приглашении Петровым адвокатов для воздействия на его экс-подчиненных суд не убедили. Заседание едва обошлось без вызова скорой, передает журналист «Реального времени».
Версия СК: «Дал указание на всяческое воспрепятствование»
Заседание по мере пресечения отставного ВИП-чиновника назначили на 8.30 утра. Именно в это время Приволжский райсуд Казани начинает работу. Однако когда адвокатов, следователей и журналистов пропустили через проходную, оказалось — сам подозреваемый попал в суд раньше всех. Его провели через конвойный вход сотрудники УЭБиПК. Правда, опознать в согнувшемуся на лавке мужчине в красной куртке с капюшоном на голове бывшего министра экологии Татарстана, который затем 15 лет надзирал за опасными и техногенными объектами Поволжья, было очень сложно.
Суду Борис Петров представился пенсионером и разведенным отцом двух малолетних дочерей, остальные дети уже совершеннолетние. Близкие передали ему большой пакет с лекарственными препаратами. Суд разрешил Петрову отвечать на вопросы сидя, когда тот признался — трудно стоять, требуется опора.
Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Дмитрий Линевич просил суд водворить подозреваемого в получении особо крупной взятки под стражу. И объяснил, что с 7 июля 2020-го в Казани расследовалось дело по факту мошенничества по заявлению Константина Вакатова, директора и совладельца челнинского ООО «Энергоинжиниринг». Эта компания была субподрядчикам работ по возведению электроустановки для завода стиральных машин Haier. Главным подрядчиком строительства инфраструктуры данного объекта выступала ГК «Евростиль».
30 ноября 2020-го следователи возбудили дело о злоупотреблениях должностными полномочиями в отношении бывших должностных лиц челнинского отдела Ростехнадзора, а неделю назад еще одно — о получении, даче и посредничестве во взятке 1 млн 480 тысяч рублей. Все три дела соединены. А версия следствия сегодня прозвучала такая:
«Петров, занимая должность руководителя Приволжского управления Ростехнадзора, с целью получения взятки от представителя организации ООО «Энергоинжиниринг» разработал и применил преступную схему, в которую вовлек своих подчиненных. В частности, заведомо зная, что «Энергоинжиниринг» выполняет подрядные работы на объекте заказчика на заводе стиральных машин Haier в Набережных Челнах, дал своим подчиненным указание на всяческое воспрепятствование данной организации в получении разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. Не имея возможности отказать руководителю, его подчиненные Гайнутдинов и Хакимов, проводя проверку по данной организации, привлекли к выполнению работ по проверке АО «ВО Безопасность» и ООО «НТЦ Промтехэксперт».
Как пояснил следователь, приглашение сторонних организаций противоречит приказу №212 самого Ростехнадзора. Однако представители данных организаций «выезжали на объекты Haier без участия сотрудников Ростехнадзора, самостоятельно, то есть подменяли собой должностных лиц», — пояснил Дмитрий Линевич. — А затем представляли в Ростехнадзор не имеющие никакой юридической силы документы. Они не проводили контрольные измерения, а фактически составляли неофициальные документы о якобы имеющихся на данной энергоустановке нарушениях».
Найденные неинспекторами нарушения «включались по указанию Петрова сотрудниками Ростехнадзора в документы по отказу в выдаче разрешения к вводу установки в эксплуатацию». А далее «Хакимов по указанию Петрова довел до сведения заявителя, что разрешение на ввод будет получено только в том случае, если с подконтрольной Петрову организацией будет заключен фиктивный договор на оказание работ. И если в адрес данной организации будут перечислены денежные средства», — прозвучало в ходатайстве.
Заказчик был заинтересован в сдаче завода и согласился, полагает следствие. По данным СК, договор со сторонним ООО «НТЦ Промтехэксперт» был заключен 19 августа 2019-го, а 21-го по нему ушли 1 млн 480 тысяч рублей. «В тот же день, получив от Петрова указание, что после получения можно будет выдать разрешение, Хакимов подписал разрешение и акт осмотра энергоустановки. Таким образом, по мнению следствия, Петров совершил преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки», — подытожил фабулу представитель следствия.
От полиграфа отказался, таблетки не принимал?
Линевич напомнил суду — Петрова задержали в 10 утра в здании Следкома в Казани. Показания против него дает Ренат Хакимов, экс-руководитель челнинского отдела Ростехндзора. Он же написал по делу явку с повинной. Также в деле фигурируют показания потерпевшего Вакатова и сотрудников Ростехнадзора, показавших, что оснований для привлечения посторонних организаций к проверке не было, ее должен был проводить сам инспектор. Еще ряд свидетелей сообщили: навязанные услуги «НТЦ Промтехэксперт» не требовались, да и работы ими не производились.
Следователь подчеркнул, что основанием для дачи долгожданного разрешения стали документы, поданные «Энергоинжинирингом» еще до заключения договора с НТЦ. «Соответственно, нарушения в них отсутствовали и необходимости оплачивать сторонней организации, которая заведомо не будет производить работы, не было», — сообщил он.
По мнению следствия, Петров представляет опасность для общества, может совершить новое преступление и создать помехи расследованию. В доказательство такой попытки Линевич сообщил — еще в статусе свидетеля экс-глава управления Ростехнадзора предоставил адвокатов бывшим подчиненным Гайнутдинову и Хакимову:
— Адвокаты оказывали им юридическую помощь и убедили в необходимости введения следствия в заблуждение. Данные сведения подтверждаются допросами Гайнутдинова и Хакимова. При общении представленных Петровым защитников присутствовал адвокат, представляющий его интересы по данному делу.
Также следователь отметил, что от прохождения полиграфа фигурант дела отказался. После задержания ему трижды вызывали скорую — в Следком и изолятор временного содержания, направляли на обследование в Железнодорожную больницу. «Несмотря на то, что он постоянно заявляет об ухудшении самочувствия, объективными доводами медработников это не подтверждается», — добавил Дмитрий Линевич. И попросил приобщить рапорты оперативников УЭБиПК МВД РТ в подтверждение того, что «Петровым принимались меры по симулированию — он отказывался принимать препараты, которые предоставляли медицинские работники, отказывался от укола для уменьшения артериального давления», сообщил он.
Двое защитников подозреваемого возражали против приобщения этих документов. Адвокат Андрей Олифер настаивал на вызове в суд для допроса полицейских и медработников. По его словам, рапорты не соответствуют действительности: «Сотрудник пишет, что Петров не стал рассасывать таблетку, полученную от медработника, — такого не было. Пишет, якобы Петров в туалете выплюнул таблетку... Но ваша честь, в туалет вместе с ним никто не заходил!»
В то же время защитник сообщил суду, что проблемы со здоровьем у его клиента наблюдались и до задержания. «Как Петров симулирует, если он на второй этаж поднимался около десяти минут?»
В свою очередь адвокат Елена Точилкина попросила суд вызвать скорую своему клиенту, в том числе «для проверки его состояния, которое ставится под сомнение следователем». «Я считаю, это абсолютно бессмысленная жестокость — подвергать человека таким вещам», — добавила она.
Борис Петров подтвердил — чувствует себя плохо, сказал, что давление было повышенным и сегодня при вывозе из изолятора, и вчера. С его слов, накануне ему дважды вызывали скорую, и оба раза врачи сделали записи — нужно госпитализировать, но конвой для сопровождения фигуранта в медучреждение... не явился.
«Вам необходима скорая помощь или мы можем продолжить заседание?» — уточнил председательствующий судья Тимур Зарипов. После утвердительного ответа подозреваемого в ходатайстве о скорой было отказано. Так же, как ранее было отказано в вызове для допроса написавших рапорт оперативников и врачей.
Петров: «Что мне предъявляют — полный нонсенс!»
По существу претензий следствия бывший глава управления Ростехнадзора высказался так:
— Я не знаю эти организации, которые называют. Просто не знаю. И никаких указаний — как выдавать, так и не выдавать — я не давал. Потому что сам порядок не предусматривает моего участия. То есть все бумаги подписываю не я.
Борис Петров просил суд «объективно разобраться в вопросе». И уверял — препятствий следствию никогда не чинил, являлся по первому зову еще с осени 2020-го.
— Куда я могу скрыться, когда я плохо передвигаюсь, — ссылался он на артроз обеих ног. — Со своими работниками бывшими я не общаюсь. Как закрыл дверь, так и не общаюсь. Поэтому на кого я должен оказать давление — я не знаю. Все, что там говорилось про адвокатов, не понимаю, каким образом я могу иметь к этому какое-то отношение...
Адвокат Олифер поинтересовался у следователя, имеются ли доказательства, что разрешение на ввод тормозилось искусственно, а электроустановка для завода стиральных машин была рабочей. Дмитрий Линевич сообщил, что так и было: «Как только на объект выехал инспектор Ростехнадзора (а не сторонней организации), он сразу же убедился, что установка соответствует всем требованиям закона».
Оба защитника просили отказать в ходатайстве об аресте и рассмотреть два более мягких варианта — денежный залог и запрет определенных действий. Помощник прокурора Приволжского района Казани Айдар Гуманов настаивал на заключении в СИЗО.
Суд посчитал, что оснований для крайней меры недостаточно, но ограничить действия подозреваемого во взятке нужно. Петрова отправили под домашний арест до 1 мая. В прокуратуре РТ уже сообщили — эта мера пресечения будет оспорена.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым