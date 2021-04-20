Минпромторг анонсировал старт серийного производства Aurus в Елабуге

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Серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus Senat начнется в мае, тогда же первые клиенты получат свои авто. Собирать автомобили будут в Елабуге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.



В ведомстве отметили, что проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами. На заводе также планируют запуск внедорожников Aurus Komendant — автомобиль планировали показать еще в 2020 году в Москве, но мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса.

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Ранее сообщалось, что автомобили российского бренда Aurus будут комплектовать выпущенными специально для них брендированными шинами. Торговое имя Kama Aurus зарегистрировал Нижнекамский шинный завод «Татнефти». Имя будут указывать на боковинах покрышек. Колеса, скорее всего, получат лишь бронированные версии автомобилей, поскольку именно их комплектуют шинами Kama.

Напомним, официальный дилер Aurus размещал первые 10 объявлений о продаже автомобилей Aurus Senat. Стоимость каждого седана начинается от 24 млн рублей. Также сообщалось, что в марте в Елабуге выпустили пилотную версию российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat.

Маргарита Головатенко