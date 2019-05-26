«У нас нет цели ставить рекорд»: как «Казань Арена» превратилась в дастархан для 15 тысяч мусульман

В столице Татарстана состоялся Республиканский ифтар — 2019

Фото: Максим Платонов

Накануне Казань замахнулась на самый массовый в своей истории ифтар — на 15 тысяч человек. Стадион «Казань Арена» на один вечер превратился в грандиозный молельный зал и столовую. Религиозные проповеди, азан, коллективный намаз и совместное разговение — все это напоминало мечеть. На торжественном меджлисе побывал и корреспондент «Реального времени».

15 тысяч человек — не предел

Тонны плова, овощей, фруктов и колбас было съедено накануне вечером на стадионе «Казань Арена». Футбольное поле превратилось в мечеть, а помещения под стилобатом — в столовую. Именно здесь проходил VII Республиканский ифтар. Судя по боевому настрою организаторов меджлиса, 15 тысяч — это не предел, в будущем могут собрать еще народу. В этом году сюда пришли в 1,5—2 раза больше людей, чем последние три года подряд (по 10 тысяч человек), в 2—3 раза больше, чем 2015 году (по различным оценкам, тогда было от 5 до 7 тысяч человек), и в 5 раз больше, чем в 2014 году (2,5 тысячи человек). Такое массовое разговение мусульман прошло в столице Татарстана в седьмой раз.

— Сегодня за одним дастарханом мы смогли собрать 15 тысяч человек. Все — и президент, и простой человек — на одном «коврике» читают намаз, одинаково молятся одному Господу, едят одну пищу. Все это объединяет нас. Но у нас нет цели ставить рекорд. В следующем году проводить будет сложнее. Каждый год Рамадан наступает все раньше, и в этом месяце становится все холоднее. Нам предстоит еще много решать вопросов, — поделился планами с нашим журналистом муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Каждая порция еды организаторам обошлась в 500 рублей. Полную стоимость проведения мероприятия они уже который год держат в секрете.

Футбольное поле превратилось в мечеть, а помещения под стилобатом — в столовую. Именно здесь проходил VII Республиканский ифтар

Напомним, впервые Республиканский ифтар на тысячу человек прошел в 2011 году на казанской площади Тысячелетия. В 2012 году из-за убийства мусульманского деятеля Валиуллы Якупова и покушения на тогдашнего муфтия РТ Ильдуса Файзова проводить торжественную трапезу посчитали неуместным. В 2013 году городу снова было не до масштабного разговения: Казань принимала Универсиаду. С 2014 года республиканский ифтар возобновился — теперь уже на футбольном стадионе. В 2017 и 2018 годах площадка для разговения временно переехала в Академию тенниса: «Казань Арена» готовилась к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Организаторами мероприятия традиционно выступили три стороны. Ассоциация предпринимателей-мусульман России «раскрутила» бизнесменов на деньги для очередного благотворительного проекта. Более 20 компаний и предпринимателей выделили на это деньги. Причем все они отказались афишировать свои имена, предпочитая рекламе награду от Аллаха. Дирекция «Казань Арены» в очередной раз безвозмездно предоставила площадку для ифтара и вечернего намаза, подготовила необходимое оборудование и предоставила 110 стюардов. А Духовное управление мусульман Республики Татарстан взяло на себя многие организационные вопросы, в том числе предварительный набор волонтеров, приглашение гостей и другие.

Стоит отметить, что масштабный ифтар в Татарстане вдохновил на подобные акции другие регионы. На днях прошел республиканский ифтар в Махачкале, который посетил глава Дагестана Владимир Васильев. Пожалуй, рекорд России поставил глава Чечни Рамзан Кадыров, который в 2016 году организовал массовое разговение в Грозном на 35 тысяч постящихся. Башкирия тоже задумалась о проведении многотысячного ифтара в Уфе. Более того, врио председателя ДУМ Республики Башкортостан Айнур Биргалин планировал его провести уже в этот Рамадан. Но позже башкирский муфтий признался корреспонденту «Реального времени», что в этом году не успевает.

К слову, о волонтерах. В этом году их было 1400 человек. Самым молодым — по 16 лет, самому старшему — 79, сообщили в пресс-службе ДУМ РТ. Парни и девушки помогали здесь уже с раннего утра. И работали до глубокой ночи. Они мыли фрукты, нарезали овощи, расставляли столы, стелили ковры, регулировали потоки приглашенных, отвечали на их вопросы, помогали пожилым, разносили еду, а потом все убирали и мыли. Духовное управление, в свою очередь, пообещало им награду от Всевышнего, хорошее настроение, вкусный ужин и общение с муфтием Камилем Самигуллиным.

Ближе к вечерней молитве (акшам/магриб намаз) на стадионе появился президент Татарстана Рустам Минниханов

Два Минниханова и муфтий

Уже при подъезде к спортивному сооружению дежурили сотрудники ГИБДД и направляли потоки сотен машин на парковочные места. Разумеется, приоритет отдавали автомобилям представительского класса. Перед входом стояли полицейские и чоповцы, которые пропускали гостей по билетам, требовали пройти через рамки металлоискателя и показывать содержимое сумок. Надо отметить, что сотрудники были предельно вежливы. Дальше поток направлялся под своды стадиона. Длинная очередь выстроилась перед будкой, в которой раздавали воду для «авыз ачу» (первый глоток разговения).

Места на трибунах начали занимать «зрители»: мужчины с одной стороны, женщины — в секторах напротив. Кто-то уже стал располагаться на газоне, где организаторы заранее положили пластиковые настилы-полоски для совершения намаза. Тем временем с установленной сцены звучали коранические аяты, проповеди, религиозные песнопения (мунаджаты) и зачитывались вопросы интерактивной викторины.

Республиканским этот ифтар можно назвать весьма условно. Сюда прибыли не только представители городов и сел Татарстана, но и Москвы, соседних регионов, республик Северного Кавказа и зарубежные гости.

Ближе к вечерней молитве (акшам/магриб намаз) на стадионе появился президент Татарстана Рустам Минниханов, который вел под ручку своего юного сына Искандера. Их сопровождали руководитель аппарата главы РТ Асгат Сафаров, муфтий Камиль Самигуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие. VIP-гостей расположили в первом ряду в специально «забронированных» для них местах — именно там были расстелены мягкие намазлыки. Причем к этим коврикам других людей не подпускали молчаливые мужчины в тюбетейках, чей серьезный настрой выдавали микронаушники с пружинным проводом за ухом.

С заходом солнца зазвучал азан (призыв на намаз). Все сделали по глотку воды и встали на молитву. Возглавил процесс Камиль Самигуллин.

После молитвы все двинулись на ужин

Погода не подкачала

После молитвы все двинулись на ужин. Сотрудники, отвечающие за безопасность, просили расступиться и дать дорогу президенту и его свите. Под навесом всех ждали накрытые столы. По правую руку от президента сел Минниханов-младший, по левую — муфтий. Рустам Минниханов, пододвинув к себе плов, заботливо подтянул своему сыну тарелку с фруктами. В это время защелкали затворы камер.

— Лаззат, пусть убирают камеры и уходят, — потребовал от замруководителя пресс-службы президента РТ Лаззата Хайдарова один из «безопасников».

— Пусть минуту-другую поснимают. Они же работают, — заступился за журналистов Хайдаров.

— Ну они ведь кушают же… Ну ладно, только пару минут, — все же согласился человек с микронаушником.

В отличие от прошлых лет, на Республиканском ифтаре — 2019 не было заметно митрополита Феофана и главного раввина Казани и РТ Ицхака Горелика, которые ранее не пропускали массовую трапезу. Не было и председателя ЦДУМ России, верховного муфтия Талгата Таджуддина, главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, отсутствовали и представители структур Равиля Гайнутдина (Совет муфтиев России и ДУМ РФ).

— Мы каждый год всех приглашаем, — объяснил отсутствие некоторых почетных гостей Камиль Самигуллин корреспонденту «Реального времени». — Талгат хазрат (Таджуддин. — прим. ред.) немного болеет, ему очень тяжело приезжать. Очень ждем его на «Изге Болгар жыены», надеюсь, здоровье его не подведет.

Во время пресс-подхода после трапезы Камиль хазрат поблагодарил организаторов и волонтеров за проведение мероприятия. По его признанию, он переживал, что будет дождь, но погода не подкачала.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов