«Хорошее министерство превратили в помойку»: о чем замглавы МЧС РТ просил следователей и почему плакал в суде

Как следствие уличило подозреваемого Степущенко в близких связях с получателями контрактов на 56 млн, а его жена вспомнила маньяка

Фото: Ринат Назметдинов

«Я же теперь никогда не отмоюсь!» — заявил замглавы МЧС РТ Олег Степущенко следователям после решения суда о его домашнем аресте. Он упрекнул представителей СК в том, что до задержания его никто даже не опросил. Претензии в злоупотреблении и растрате ВИП-спасатель на заседании не признал, подтвердил наличие дочки за границей и заявил о заинтересованности в результатах объективного расследования. Следователь в свою очередь заявил о личных связях семьи Степущенко с фирмами-получателями контрактов. О чем говорил замминистра, когда журналисты ушли из зала, и почему плакал в их присутствии — в материале «Реального времени».

Дочь Степущенко — в Швейцарии, сын — в фирме, что получала контракт



На заседание суда замминистра доставили трое оперативников ФСБ в черных балаклавах и масках. Водворили в «клетку». Тот держался подавленно, внимательно слушал адвокатов и старался не смотреть в заполненный журналистами зал, среди которых, как выяснилось позже, была и его супруга — полковник полиции в отставке Юлия Степущенко.

На заседание суда замминистра доставили трое оперативников ФСБ в черных балаклавах и масках. Фото: Ринат Назметдинов

Следователь 4-го отдела Следкома по РТ Дмитрий Линевич, что ранее просил ареста для экс-главы Ростехнадзора Поволжья, сегодня ходатайствовал о крайней мере для Олега Степущенко. По версии следствия, замминистра и его неустановленные коллеги в сговоре с неустановленными коммерсантами из фирмы «Спецлаб-Казань» в 2013—2019 годах использовали схему незаконного обогащения с получением госконтрактов на 56,7 млн рублей, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме, а деньги похищены и растрачены.

Бюджету и интересам государства причинен особо крупный ущерб, более того, неисправная техника не защитит и население в случае возникновения реальной опасности, подчеркнул Линевич.

Он напомнил — дело возбуждено 1 марта, в этот же день в 21.25 в здании СК задержан Степущенко. На данный момент он остается единственным подозреваемым. По мнению следствия, причастность бывшего начштаба — замминистра внутренних дел РТ, а также действующего замглавы МЧС РТ подтверждается показаниями свидетелей и протоколами обысков-выемок, а также оперативными мероприятиями по месту нахождения 280 сиренно-речевых установок.

Следователь 4-го отдела Следкома по РТ Дмитрий Линевич. Фото: Ирина Плотникова

«Централизованное автоматическое оповещение населения путем использования РСУ по всей республике невозможно. Работы производили фирмы, с представителями которых Степущенко имел дружеские отношения. Либо в них работали члены его семьи», — добавил следователь. Чуть позже выяснилось — в одной из фирм-получателей контрактов трудился сын подозреваемого. Он уже допрошен, оценку его действиям следствие планирует дать позже.

Со ссылкой на данные ФСБ Линевич сообщил: представители данных компаний «принимают меры по воспрепятствованию расследования». По его мнению, высокое положение в обществе и широкие связи фигуранта дела в силовых кругах могут быть использованы с той же целью. А фигурант при желании может скрыться за границу, куда за последнее время выезжал не меньше 10 раз и где проживают его родственники.

Дочь замминистра вот уже 8 лет живет и работает в Швейцарии — она генетик, доктор биологических наук. «По окончании вуза ей предложили работу лаборантом на 6 тысяч рублей, а она разослала свое резюме и выбрала более достойное предложение», — пояснила «Реальному времени» Юлия Степущенко.

По ходатайству защиты суд счел возможным опросить супругу подозреваемого для выяснения данных о его личности. Фото: Ринат Назметдинов

Жена подозреваемого о маньяке и чести мужа

По ходатайству защиты суд счел возможным опросить супругу подозреваемого для выяснения данных о его личности. Она сразу сказала, что о нынешней работе мужа знает немного, но рассказала, что некогда работала вместе с ним в Высокогорском РОВД и может вспомнить несколько моментов:

— У нас в 90-е годы в Высокогорском районе маньяк стал убивать молодых женщин и отрезать им головы. И мы, женщины-сотрудницы, были направлены в качестве приманки. Нужно было ночью на последней электричке доехать до станции в Каменке и затем по лесу идти до поселка Усады, в мини-юбочках. Кругом были кусты и темнота. И вот мой муж ни слова против не сказал, а у нас уже было двое детей. Хотя он лично был среди тех, кто нас страховал на расстоянии 50—100 метров...

Как выяснилось уже в перерыве заседания, поймать с таким риском маньяка тогда так и не удалось. На его счету остались как минимум три жертвы.

Дальше Юлия Степущенко рассказала, как из захудалого экспертно-криминалистического центра ее муж сделал один из лучших в стране. С его приходом стали развиваться технические, генетические, химические экспертизы. На этих словах супруги Олег Степущенко не смог сдержать слез. А та продолжала, что результатами этой работы пользовались и сотрудники Следкома, в том числе после крушения теплохода «Булгария» в 2013-м и падения «Боинга» в 2017-м.

По мнению следствия, фигурант при желании может скрыться за границу, куда за последнее время выезжал не меньше 10 раз и где проживают его родственники. Фото: Ринат Назметдинов

«Когда разбился самолет, наша лаборатория к [необходимому объему работы] никакого отношения не имела, но он (Степущенко) пришел к президенту [республики] и сказал — мы справимся. Хотя знал, что его жена там и нам придется работать сутками. А вы говорите о корысти! Главными для него были честь и работа», — возмущалась за свидетельской трибуной жена подозреваемого. На вопрос адвоката о получении выгод членами семьи Юлия Степущенко заявила о достойной зарплате мужа-замминистра и своей как полковника полиции. Сейчас женщина работает в госинституте ВНИВИ.

Степущенко защищают три адвоката

На данный момент у задержанного полковника — три защитника. В первый день следственных действий защиту осуществлял адвокат Дмитрий Усков, знакомый со Степущенко еще со времен учебы в юридическом институте МВД. Он же второй год представляет гендиректора фирмы «ОДС РТ», экс-руководителя «Татагролизинга» Ленура Зиннатуллина, подозреваемого в мошенничестве на 162 млн рублей. В рамках этого «дела МЧС» привлекается другой зам главного спасателя республики — Ильхам Насибуллин. По версии СК, стараниями руководства ведомства была создана параллельная государственной поисково-спасательной службе коммерческая структура, услуги которой навязывали промышленным предприятиям, используя при этом для работ ресурсы государственной службы.

С этой историей дело Олега Степущенко напрямую не связано, поэтому препятствий для участия одного адвоката в делах нет. Однако так совпало, что для защиты Насибуллина его казанскому адвокату именно на этой неделе пришлось отправиться в Москву — ведь «делом МЧС» теперь занимаются московские следователи.

Адвокаты Дмитрий Рылов (слева) и Андрей Вербах (справа). Фото: Ринат Назметдинов

Поэтому вчера на допросе и сегодня в суде интересы задержанного замминистра представляли другие защитники. Дмитрий Рылов из филиала коллегии адвокатов Высокогорского района в свое время защищал главного регистратора Лаишевского района, которого подозревали в незаконных записях в ЕГРН по пяти двухэтажным домам в Матюшинском лесу. Андрей Вербах является сотрудником адвокатского центра Кировского района.

Защитники атаковали следователя вопросами: какая часть контрактов таки исполнена, чинил ли Степущенко препятствия следствию с начала оперативных мероприятий ФСБ. Дмитрий Линевич отвечал — ему неизвестно, знал ли вообще фигурант о проводимых мероприятиях. «По версии следствия, частичное исполнение контрактов исключает их исполнение в целом. В настоящее время не работает от 40 до 60 установок РСУ. Если ящик стоит в деревне где-то, то он там просто стоит», — сообщил он.

Адвокат Дмитрий Рылов констатировал, что «неформальные связи с органами не являются преступлением», и поинтересовался, почему СК не ходатайствовал об отстранении Степущенко от должности. Позиция следствия — отстранение не исключит возможности общения фигуранта с потенциальными свидетелями и заинтересованными лицами вне работы. Рылов заявил об отсутствии в действиях его клиента состава таких преступлений, как растрата и злоупотребление, поскольку следствием не представлены доказательства получения Степущенко либо членами его семьи имущественной или иной выгоды от контрактов.

Защитник Андрей Вербах в прениях назвал претензии СК необоснованными и предложил ограничить действия подозреваемого домашним арестом. По его мнению, свидетели по делу уже допрошены, документы изъяты, а загранпаспорт Степущенко как лица, имеющего допуск к секретным сведениям, хранится в отделе кадров МЧС.

На допросе и сегодня в суде интересы задержанного замминистра представляли Дмитрий Рылов и Андрей Вербах. Фото: Ринат Назметдинов

«Я на эти системы оповещения деньги выклянчивал у правительства!»

Олег Степущенко на заседании отметил, что его дочь и за границей осталась гражданкой России, а сам он выезжал за рубеж лишь в качестве туриста. Причем, как выяснилось в ходе заседания, выезжал и возвращался даже в ходе оперативных мероприятий.

Претензии силовиков замглавы МЧС отрицает. Говорит, все торги с 2013 по 2019 год проводились согласно федеральному закону №44. И документы по торгам, и акты приемки установок «подписывал не только один Степущенко, но и главы муниципальных районов». «Я физически не мог объехать 190 сирен, которые установлены по первому контракту на всей территории РТ», — добавил он.

Не согласен подозреваемый и с тем, что представляет угрозу для общества. Говорит, всегда работал на его благо и никогда ни от кого не прятался. Как только следователи обратились — сразу пошел на контакт. Но сетует — с момента начала работ по контрактам прошло уже много времени: «Сейчас только по материалам, которые изъяты или находятся у следствия, можно доказать мою невиновность».

По мнению Олега Степущенко, позиция следствия — если с одной кнопки не запускается вся система оповещения в республике, значит, она неисправна — неверна. «Комплексные системы предназначены конкретно под каждую зону, а не в целом. Каждую зону надо рассматривать как отдельный элемент. Есть зоны пожара и зоны подтопления», — отметил он.

Претензии силовиков замглавы МЧС отрицает. Фото: Ринат Назметдинов

В то же время замглавы МЧС РТ подтвердил неготовность к удаленному запуску 35 сиренно-речевых установок, но отметил, что в данное время «они рабочие». А еще попросил суд учесть, что с начала проекта в 2013 году прошли годы, за которые любая техника ломается и устаревает.

После удаления судьи Рамиля Гайфутдинова в совещательную комнату Степущенко на вопрос журналиста «Реального времени» о причинах появления третьего уголовного дела в отдельно взятом министерстве ответил многозначительно: «Любому министерству нужен министр. Попробуйте поработать 2,5 года без руководителя...»

В беседе с адвокатами он тихо обронил более острую фразу: «Хорошее министерство превратили в помойку. Никогда теперь не отмоются...»

Решение судьи было: следователям отказать, поскольку реальных доказательств того, что подозреваемый может угрожать, воздействовать, скрыться, не представлено. Замминистра водворили под домашний арест по месту жительства в частном доме на Высокой Горе и тут же выпустили из «клетки» судебного зала.

Будет ли прокуратура оспаривать избрание более мягкой меры пресечения, пока неясно. На заседании помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина полностью поддержала позицию следствия.

Помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина полностью поддержала позицию следствия. Фото: Ирина Плотникова

Когда журналисты покинули зал суда, частично освобожденный Олег Степущенко обрушил встречные претензии следствию. «Столько лет работали с вами плечом к плечу, неужели нельзя было по-человечески поступить?! Вызвали бы меня для объяснений, опросили для начала. А то сразу задерживать», — возмутился он. Дальше несколько раз повторил просьбу — отнестись к его делу объективно и по-человечески.

— Я на эти системы оповещения деньги выклянчивал у правительства. В ногах валялся. Никому это не надо было. Специально сталкивал подрядчиков лбами, чтобы они цену понижали. А вы меня обвиняете в том, что я ничего не делал... Я же теперь никогда не отмоюсь! — продолжил он. Впрочем, в финале своей непротокольной речи выразил уверенность в оправдательном приговоре.

Как замминистра заработал 10 млн рублей за год

По итогам прошлой декларационной кампании Степущенко оказался первым среди руководителей МЧС РТ по уровню дохода — 10,3 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил почти 8 млн рублей, впрочем, в указанную сумму вошли доходы от продажи квартиры и авто, указывается на сайте ведомства.

Действительно, в сведениях о доходах и имуществе замминистра за 2018 год присутствуют квартира в 98,5 квадратных метра в собственности и Lexus rx450h. А в его декларации за 2019-й появился другой автомобиль — BMW 640I XDrive. Новую машину BMW X1 xDrive20I приобрела и супруга Степущенко, избавившись от KIA Soul. С учетом этой продажи ее доход в 2019-м составил чуть более 1 млн рублей.

Супруга подозреваемого замминистра владеет всей недвижимостью семьи. Фото: Ринат Назметдинов

К слову, супруга подозреваемого замминистра владеет всей недвижимостью семьи. Именно на нее оформлены земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м, дом в 204 кв. м и гараж площадью 28 «квадратов». У мужа все эти объекты, согласно последней декларации, находятся лишь в пользовании.