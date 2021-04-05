ПСО «Казань» подозревают в неуплате налогов на миллиард
Сегодняшние обыски в ПСО «Казань» связаны с делом об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как уверяют источники «Реального времени», предполагаемый ущерб бюджету РФ оценивается в сумму свыше 1 млрд рублей.
В офисе компании работают сотрудники СК и оперативники УЭБиПК МВД Татарстана. Ни в одном из силовых ведомств комментарии по ситуации пока не дают.
Уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц предприятия возбуждено в 5-м отделе Следкома по РТ, именно его сотрудники на минувшей неделе отметились массовыми обысками без задержаний в Набережных Челнах.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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