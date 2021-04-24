Импорт мировой инфляции заставил ЦБ РФ продолжить полет ястреба

О чем говорит подъем ключевой ставки регулятора и кто виноват в разогнавшейся инфляции

23 апреля Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5% годовых. Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию брошку в виде золотого сечения — экономические журналисты гадают, что бы это значило. А “Реальное время” вместе с блогером и экономистом Альбертом Бикбовым разбирается, в чем причина того, что регулятор, не признавая полумер, решительно поднимает ставку на целую половину процентного пункта и что может последовать за этим.

“Золотое сечение” Эльвиры Набиуллиной

Сегодня на итоговую пресс-конференцию глава российского регулятора Эльвира Набиуллина надела брошь в виде золотого сечения, задав очередную загадку общественности. Как известно, философию решений регулятора Набиуллина символизирует тематическими брошками. Ястреб красовался на груди главы ЦБ РФ на прошлой конференции — и стал знаком к тому, что регулятор не остановится в подъеме ставки и будет и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. Что означает сегодняшний символ — пока не ясно. Возможно, Эльвира Сахипзадовна пытается таким образом показать, что решения Банка России направлены на нахождение идеальной пропорции, идеального баланса?

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Как бы то ни было, Совет директоров в своем итоговом сообщении указал, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Спрос восстанавливается, и баланс рисков все сильнее смещается в сторону инфляции. Повысил Банк России и прогноз инфляции на 2021 год. Все это сигнализирует о том, что денежно-кредитную политику пора ужесточать — переходить хотя бы к нейтральной.

Говоря простым языком, деньги пора делать более дорогими. Все регуляторы мира действуют подъемом ключевой ставки в ответ на ненужный разгон инфляции. И наоборот, если инфляция не дотягивает до ключевых показателей — ставку опускают. Но сегодня в России не тот случай: цены растут, причем так быстро, что даже рядовой потребитель четко ощущает это по своему кошельку.

Регулятор, впрочем, пытается успокоить россиян: “В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем”. Так что восстановление внутреннего спроса, столь желанное для российской экономики, сослужило медвежью услугу финансовой системе, которая обрела крен в сторону разгона инфляции. Но Банк России не дремлет.

Правительство неудачно поиграло в Госплан и, видимо, ошиблось со льготной ипотекой

Итак, повышение ставки регулятора стало ответом на разгулявшуюся инфляцию. А причин этому “разгулу” несколько.

Во-первых, одной из них стал неудачный опыт правительства по сдерживанию цен на подсолнечное масло, на сахар и на некоторые продовольственные товары. Как видим, это оказало противоположный эффект: мало того, что цены продолжают расти, так еще кое-где даже намечается дефицит.

Фото: realnoevremya.ru

Во-вторых, истерия по поводу льготной ипотечной ставки оказала сильное влияние на строительный рынок и на рынок жилья, перегрев их сверх всякой меры. И это тоже внесло большой вклад в инфляционные риски. Резко возрос спрос на строительные материалы. Особенно это видно по рынку железной арматуры, которая активно используется в строительстве. Сейчас она скакнула чуть ли не вдвое. Механизм тут прост: застройщики предъявляют очень большой спрос на стройматериалы, чтобы, в свою очередь, удовлетворить резко возросший спрос на квадратные метры в связи с путинской ипотекой. Кстати, Набиуллина, если мы вспомним, была категорическим противником льготной ипотеки, предлагала ее сворачивать. Но это не находит понимания у властей страны.

Многие экономисты сейчас утверждают, что ошибка с льготной ипотекой просчитывалась хорошо, ее нельзя было запускать в таком же масштабе. Потому что структура строительного рынка монополизирована — в той же огромной Казани рынок определяют 10 строительных компаний, и они не упускают возможности задрать цену. А спрос рождает предложение. Да такое, что ипотечные платежи даже по льготной ставке сейчас дороже, чем было раньше, по ипотеке нельготной. Рост цен на рынке жилья превзошел все выгоды от льготной ипотеки, перекрыл их многократно.

Фото: kremlin.ru

Причем обе этих причины разгона инфляции с нашего горизонта не уходят. Посмотрите на путинское Послание: в нем явственно прозвучали нотки, что, во-первых, надо продолжать “разбираться” с ценами на продовольствие, а во-вторых, скорее всего, будет наращиваться льготное жилищное кредитование — более того, есть большие шансы на продление этой программы и на распространение ее на ИЖС. В этих условиях, конечно же, будут продолжать расти цены — и на продовольствие, и на жилье, и на многие остальные вещи.

Импорт инфляции

Но истинный корень всех проблем лежит не столько внутри, сколько снаружи страны. Этой зимой на мировых рынках очень сильно вздорожали металлы, экономисты говорят о новом буме на товарных биржах. И в этих условиях у нас фактически идет импорт мировой инфляции.

Поясним, как это работает. В связи с коронавирусом мировой печатный станок, особенно в США, запущен на полную катушку. В Штатах, кстати, к пандемической истерике добавляются еще и популистские меры Байдена, который закидывает страну вертолетными деньгами и выбрасывает на рынок все новые и новые доллары. А учитывая значимость американской экономики, это разогревает все вокруг в мире. Все остальные сильные правительства тоже пытаются таким образом преодолеть последствия коронавирусных проблем, ведь их экономики очень сильно упали, и чтобы их поддержать, они печатают деньги. А потом деньги попадают на рынок — и перегревается все, и продовольственные рынки, и рынок металлов. В рост пошли все биржевые товары.

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Косвенным признаком того, что в мировой экономике стало просто слишком много денег, стали ненормальные флуктуации цен на разные активы. Например, неадекватный взлет криптовалют. Совершенно неадекватная ситуация начала складываться вокруг акций интернет-компаний. Кроме того, посмотрите, как “улетела” Tesla, капитализация ее сейчас больше, чем капитализация остальных автомобильных компаний, которые делают классические машины. И это — при том, что Tesla каждый раз публикует совершенно невыдающиеся отчеты, по большей части с убытками. Все это выглядит как некоторое безумие, ведь сейчас цены на активы формируется не столько их доходностью, сколько ажиотажем, который вокруг них возникает. Это противоречит принципам классической экономики.

Цены в России растут из-за экспортного паритета

В российской экономике есть такое понятие, как экспортный паритет. И это именно он “виноват” в первоначальном росте цен на продукты в нашей стране.

Чем руководствуется производитель? Если они видит, что на товар, который можно вывезти за границу, цены растут — он, естественно, начинает поставлять товар туда, чтобы получить большую прибыль. При этом поставки на внутренний рынок сокращаются — именно так произошло с подсолнечником. Мировые цены выросли, а Россия очень “удачно” еще и сильно уронило вывозные пошлины — нужно было выполнять рекомендации Путина по наращиванию экспорта сельхозпродукции. Ну и нарастили — да так, что в России возник дефицит подсолнечника.

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Итак, производители начинают поставлять свой товар наружу, а внутренний рынок остается обделенным. А раз мало товара на внутреннем рынке — значит, на него начинают расти цены, пока они не достигнут уровня экспортного паритета. Это работает в отношении любых товаров. И выходит, что мы начинаем импортировать через эти механизмы ту самую мировую инфляцию. Остановить или отменить это очень сложно — все-таки Россия живет не в вакууме, поэтому история с безумным разгоном инфляции в мире не могла пройти мимо нас.

Правительство сейчас пытается бороться с этим путем внутренних ограничений цены, но они, как мы уже выяснили, не работают. Через искусственное сдерживание цен мы в свое время прошли в Советском Союзе — оно неизбежно приводит к дефициту.

Набиуллина в плаще Снежной Королевы

Эльвира Набиуллина совершенно правильно начинает охлаждать рынок в этих условиях. Высокая ставка автоматом сокращает денежную массу и предложение на рынке.

Запускается огромная смысловая цепочка охлаждения рынка через высокую ставку, и таким образом начинают сдерживаться цены в рыночной экономике. Это давно испытанный и классический инструмент: когда регулятор снижает ставку — деньги становятся дешевыми. Когда повышает — деньги дорожают, начинают в меньших количествах попадать на рынок, циркуляция снижается, рынок охлаждается. Это все значительно сдерживает рост цен.

Так что сейчас в России смягчение монетарной политики закончилось. То, что регулятор увеличил ставку не на свои классические 0,25 п.п., а сразу на 0,5 п.п, имеет под собой два основания.

Во-первых, это отложенная реакция регулятора, накопленная необходимость — на самом-то деле, это нужно было делать еще раньше. Долго ставку не поднимали, думали, что все рассосется. Но тут наше правительство решило поиграть в Госплан.

Во-вторых, столь резкая реакция Банка России совершенно точно возникла еще и на Послание президента. Ведь он анонсировал совершенно адские траты из бюджета. А когда начинает декларироваться выплеск таких денег на рынок — это их автоматически еще больше обесценивает. Так что путинское послание выступило катализатором столь резкого поднятия ставки. Наверняка это не последнее повышение ключевой ставки. Скорее всего, к лету ЦБ РФ поднимет еще на половину процентного пункта, потому что инфляция выходит из-под контроля.

А что будет дальше с ценами?

Надо понимать, что подъем ключевой ставки регулятора — это не хорошо и не плохо. Это просто один из инструментов, рычажок, которым ЦБ регулирует уровень инфляции и в целом денежно-кредитную политику. Это делает кредиты для коммерческих банков (а значит, и для всех остальных) дороже, и соответственно, дорогой кредит мешает раскручивать инфляционную спираль.

cbr.ru

А что же теперь будет с ценами? На фоне роста ключевой ставки Банка России они должны приостановиться в росте. В лучшем случае они просто перестанут расти. А вот снижаться они уже точно не будут. Экономисты говорят, что в движении цен присутствует эффект храповика. Это значит, что цены, поднявшись один раз, снижаться не будут. Это может происходить только под воздействием действительно серьезной депрессии в экономике: когда продать некому, люди обнищали окончательно, прекращают покупать — и тогда продавцы вынуждены снижать цены.

Но нам это точно не грозит в ближайшее время, потому что сейчас мы с ужасом смотрим на импорт разгулявшейся мировой инфляции. И кстати, действия Центробанка уже давно перестали быть единственным инструментом регулирования инфляции, его влияние не ключевой фактор монетарной политики страны. Повторюсь, виной всему импорт мировой инфляции, ведь центробанки другого мира наперегонки стимулируют экономику.

И наш регулятор обязан на это реагировать. Он и так делает все возможное, но он не всесилен в ситуации, когда все вокруг пустились в шабаш по принципу “сгорел сарай — гори и хата”.