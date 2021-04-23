Фанис Нурмухаметов уходит с должности директора Казанского зооботсада
Директор МБУК «Казанский зооботсад» Фанис Нурмухаметов покидает должность «в связи с переводом на другую муниципальную должность». Об этом учреждение сообщило в своем Instagram.
Напомним, сегодня, в самом начале 21-го заседания Госсовета Татарстана шестого созыва, стало известно, что Нурмухаметов сложит с себя депутатские полномочия в связи «с переходом на муниципальную службу». Депутатом он был избран в 2019 году в 15-м избирательном округе в Азино от партии «Единая Россия».
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