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Фанис Нурмухаметов уходит с должности директора Казанского зооботсада

17:11, 23.04.2021 3
Фанис Нурмухаметов уходит с должности директора Казанского зооботсада
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Директор МБУК «Казанский зооботсад» Фанис Нурмухаметов покидает должность «в связи с переводом на другую муниципальную должность». Об этом учреждение сообщило в своем Instagram.

Напомним, сегодня, в самом начале 21-го заседания Госсовета Татарстана шестого созыва, стало известно, что Нурмухаметов сложит с себя депутатские полномочия в связи «с переходом на муниципальную службу». Депутатом он был избран в 2019 году в 15-м избирательном округе в Азино от партии «Единая Россия».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Последнее время многие молодые (чиновники) очень часто меняют место работы. Таких звали летунами в не давном прошлом.
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  • Анонимно 23 апр
    Некоторое время назад с ним он дал большое интервью (не помню какому изданию), где рисовал красивое будущее казанского зоопарка....Видимо из тех болтунов, которые не любит отвечать за свои слова...
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  • Анонимно 24 апр
    Огромные мучения испытывают люди в посёлке Салмачи, добираясь к центру города из-за долгого ожидания автобусов по причине их поломок, которые происходят по вине плохой дороги. Дороги без пешеходных разметок - люди мечутся между машинами, рискуя из-за невыполнения норм при проектировании дорог и невозможности поэтому соблюдать технику безопасности. Нет и остановочных площадок для укрытия во время непогоды. На дворе 21 век, а в Салмачах застой! А ведь там тоже люди живут!
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