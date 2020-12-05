События недели: старт вакцинации, «поволжский маньяк» и выставка Васильевой в Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе президент России поручил начать масштабную добровольную вакцинацию от коронавируса в ближайшее время. В Татарстане поступления вакцины ждут на новой неделе, ожидается, что первым прививки сделают врачам. В Казани задержали серийного убийцу, душившего пенсионерок. Его искали около 10 лет. Выставка бывшей фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой в Казани вызвала большой ажиотаж: среди культурных деятелей разгорелись большие споры. Анатолий Чубайс потерял «теплое место» в «Роснано», но нашел новую вакансию. Насколько достоверны тесты на коронавирус, почему «Ак Барс Арене» вновь нужен ремонт, а также как татарстанцы отработают выходной 31 декабря — в нашем традиционном обзоре событий недели.

Путин поторопил с вакциной

Президент России Владимир Путин поручил запустить массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе.

Он отметил, что в ближайшее время производители подготовят партию из 2 млн доз препарата «Спутник V».



Вся инфраструктура для запуска уже готова, подтвердила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Техническая возможность есть. Она добавила, что привиться можно будет бесплатно и полностью на добровольной основе.



Фото: kremlin.ru

В Татарстане подтвердили, что начать вакцинацию уже готовы. Замглавы правительства республики Лейла Фазлеева сообщила «Реальному времени», что партию препарата на 3 700 доз распределят 40 медучреждений. Однако замглавы правительства посоветовала татарстанцам не торопиться на прививку от ковида, особенно если недавно привились от гриппа. Кроме того, первыми прививки получат медики.



Душитель бабушек арестован

На этой неделе полиция и СК наконец задержали «казанского душителя», которому удавалось почти 10 лет скрываться от правосудия после убийств и ограблений пенсионерок.

Оказалось, что все это время следователи искали 38-летнего слесаря Радика Тагирова. Он обвиняется в 26 убийствах и еще одном покушении. Возможно, список жертв расширится.

Мужчина частично признался в совершенных преступлениях. Суд отправил его в СИЗО. Как выяснило «Реальное время», по делу работает целая группа следователей из 10 человек.



Фото: realnoevremya.ru

Скандал вокруг выставки картин Васильевой

В казанской Галерее современного искусства открылась выставка Евгении Васильевой, экс-фигурантки за хищения в Минобороны РФ.

Бывшая чиновница привезла свои работы, выполненные, как утверждается, специально для столицы РТ.

Выставку «Иноземье» заочно осудили многие представители творческой богемы города. Некоторые высказывались жестче, некоторые мягче, звучали даже предположения, что галерея приняла Васильеву ради денег.



Сама же супруга бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, лишившегося поста из-за того же уголовного дела о хищениях, постаралась не замечать подобных выпадов. Она сообщила, что на открытие выставки приглашения рассылались всем местным художникам, а приходить или нет — это уже выбор каждого.



Фото: Максим Платонов

Эффективность тестов на COVID-19

Депутат Госдумы Борис Менделевич подтвердил, что исследования на коронавируса путем ПЦР-теста могут давать осечку.

Тем более что на верность теста влияет немало факторов. Однако точная диагностика важна скорее «с эпидемиологической точки зрения», считает он. Врачи назначают лечение, опираясь на клиническую картину, тем более специфических лекарств от COVID-19 пока нет.



Дело о «полицейском рабстве»

Прокурор потребовала посадить на 14 лет экс-полицейского из Нурлата Динара Гафиятова, обвиняемого в использовании рабского труда.

Его защита выступает за оправдание. Процесс выходит на финишную прямую: 24 декабря должно пройти заседание, на котором обвиняемый выступит с последним словом. Далее судья возьмет паузу, чтобы вынести решение.

Фото: facebook.com/zzzonaprava

Ремонт «Ак Барс Арены»



«Татинвестгражданпроект» за 4,93 млн рублей выполнит тендер, львиную долю которого составляет разработка проекта по ремонту стадиона «Ак Барс Арена».

Чинить понадобилось деформационные швы сооружения, из-за которых протекает крыша.

Самый громкий случай произошел в марте 2019 года, когда медиацентр стадиона стало заливать прямо во время матча между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».



Коррупция в Татарстане

В Татарстане рассказали о результатах борьбы с коррупцией в этом году.

Общий ущерб по делам о нарушениях госслужащих в этой сфере составил 333 млн рублей. Возместить удалось только 40 миллионов.

На посвященной этой теме пресс-конференции рассказали о «фотожабах» от строительных компаний и в сельском хозяйстве. Также там упомянули о полицейских, которые пока не смогли объяснить, на какие доходы приобрели имущество, например Mercedes за 3,8 млн рублей.

На пресс-конференции вспомнили и о министре культуры Татарстана Ираде Аюповой. Ее привлекли к ответственности за свадьбу дочери в музее ИЗО.



Фото: instagram.com

Элвин Грей поднял ценник

Звезды татарской эстрады подняли цены за выступление на корпоративах. Элвин Грей стал просить за корпоратив 700 тысяч рублей, повысив ценник приблизительно на 100 тысяч.

Ришат Тухватуллин стал просить почти в три раза больше — 500 тысяч рублей.

Скачок цен объясняется как падением курса рубля, так и необходимостью заработать в условиях «антиковидных» ограничений.



Уход Чубайса, выходной 31 декабря и акции БСК

Анатолий Чубайс покинул «Роснано». Слухи о его отставке ходили еще на прошлой неделе. На этой Владимир Путин предложил возглавить компанию первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову. Чубайс занимал этот пост с 2015 года. Теперь же непотопляемый чиновник стал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями.



Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился сделать 31 декабря выходным днем. Правда, взамен придется поработать 26 декабря.



Арбитражный суд Башкирии согласился с необходимостью передать государству акции Башкирской содовой компании (БСК). Власти заберут 95,72% обыкновенных именных акций БСК.



Врио главы Мордовии Артем Здунов подтянул свою бывшую подчиненную из Минэкономики Татарстана. Она стала вице-премьером республики после одобрения Госсобранием Мордовии.



В Казани умер инкассатор, получивший огнестрельное ранение головы. Следствие рассматривает две версии — убийство и суицид.

В Казани открывается музей истории староверов. Он разместился в здании Покровского собора Казанско-Вятской епархии Русской старообрядческой церкви.

