Песков: новые санкции США усложнят урегулирование на Украине
Кремль наблюдает за развитием ситуации с утвержденным накануне законом о рестрикциях в отношении нефтегазового экспорта России
Палата представителей США окончательно приняла масштабный законопроект об ужесточении санкций против России, который ранее одобрил сенат. Об этом сообщает Reuters. В палате, где большинство составляют республиканцы, документ поддержали 262 голоса против 159.
Законопроект предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, помогающих России обходить санкции. Его цель — лишить российские власти доходов на финансирование боевых действий против Украины.
Кремль наблюдает за развитием ситуации с утвержденным накануне законом о рестрикциях в отношении нефтегазового экспорта России, который в прессе охарактеризовали как «адские санкции», передает ТАСС.
— Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Россия считает принятие данного закона недружественным действием, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, новые американские санкции в случае их введения усложнят усилия по поиску мирного урегулирования на Украине. «Конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России на одну неделю из-за разногласий между странами.
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