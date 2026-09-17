Песков: новые санкции США усложнят урегулирование на Украине

Кремль наблюдает за развитием ситуации с утвержденным накануне законом о рестрикциях в отношении нефтегазового экспорта России

Палата представителей США окончательно приняла масштабный законопроект об ужесточении санкций против России, который ранее одобрил сенат. Об этом сообщает Reuters. В палате, где большинство составляют республиканцы, документ поддержали 262 голоса против 159.

Законопроект предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, помогающих России обходить санкции. Его цель — лишить российские власти доходов на финансирование боевых действий против Украины.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Кремль наблюдает за развитием ситуации с утвержденным накануне законом о рестрикциях в отношении нефтегазового экспорта России, который в прессе охарактеризовали как «адские санкции», передает ТАСС.

— Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Россия считает принятие данного закона недружественным действием, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, новые американские санкции в случае их введения усложнят усилия по поиску мирного урегулирования на Украине. «Конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России на одну неделю из-за разногласий между странами.

Алсу Сабирзанова