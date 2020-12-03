Выходец из Казани Наталья Таркаева станет вице-премьером Мордовии

Здунов пополняет команду коллегами по Минэкономики

Депутаты Государственного собрания Мордовии единогласно поддержали на должность заместителя председателя правительства республики кандидатуру экс-замминистра экономики Татарстана Наталью Таркаеву. Кандидатуру Таркаевой предложил врио главы Мордовии, бывший министр экономики Татарстана Артем Здунов.

В правительстве Мордовии Таркаева будет заниматься финансово-экономическими вопросами. Выступая перед депутатами Госсобрания, Таркаева назвала своей первоочередной задачей «повышение доверия к финансовой системе Мордовии».



Депутаты Государственного собрания Мордовии единогласно поддержали на должность заместителя председателя правительства республики кандидатуру экс-замминистра экономики Татарстана Наталью Таркаеву. Фото: Юлия Честнова / stolica-s.su

— Нам предстоит серьезная работа по решению проблем в бюджетной сфере. В первую очередь я говорю о снижении долговой нагрузки на республиканский бюджет. Структурные изменения финансовой политики возможны только при повышении собственных доходов бюджета. Сделать это необходимо в первую очередь за счет создания новых рабочих мест и увеличения размеров фонда оплаты труда, — заявила Таркаева.

Несмотря на то, что Таркаева родилась в Казани, Артем Здунов представил ее депутатам как землячку, рассказал, что у нее мордовские корни. «Это возвращение кадров в республику. [...] То, что Таркаева делает профессионально, — это работа с деньгами», — прокомментировал Здунов назначение.



Известная дочь знаменитого отца

Отец Натальи Таркаевой — Александр Таркаев, известный в Татарстане общественный деятель, предприниматель и политик. Он является одним из основателей Торгово-промышленной палаты Татарстана и до самой смерти в 2009 году оставался председателем ее административного совета. В 1997 году по просьбе правительства Татарстана вошел в состав «команды по спасению», сформированной для реформирования КАМАЗа. Занимал пост председателя комитета по собственности и был членом совета директоров КАМАЗа. Также Таркаев был председателем татарстанского регионального отделения партии «Союз правых сил» и дважды избирался в Госсовет Татарстана. В Казани на Арском кладбище в 2015 году открыли памятную стелу в его честь.



В Казани на Арском кладбище в 2015 году открыли памятную стелу в честь Александра Таркаева. Фото: Максим Платонов

Наталья Таркаева с 2014 года занимала должность замминистра экономики РТ — как раз в тот период, когда Здунов руководил министерством. До этого она была помощником министра. С 2008 по 2011 год Таркаева была зампредседателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ (сейчас АИР РТ).



В Минэкономики Татарстана в ведении Таркаевой находились вопросы особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В период с 2014 года в республике появилось пять ТОСЭР и две новые ОЭЗ (впрочем, вторая, «АлмА», уже при новом руководстве министерства).

В Минэкономики Татарстана в ведении Таркаевой находились вопросы особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Фото: mert.tatarstan.ru

После ухода Артема Здунова с поста главы Минэкономики Татарстана на должность председателя правительства Дагестана Наталья Таркаева также покинула министерство. СМИ сообщали, что Таркаева также получит назначение в Дагестан, однако официально об этом не объявлялось.

Татьяна Демина