Обвиняемый в «полицейском рабстве»: «Я не понимаю, почему уже год нахожусь за решеткой»

В прениях уволенный лейтенант полиции Нурлата и его адвокаты расписали сладкую жизнь потерпевшего «раба»

Под Новый год в Татарстане может быть оглашен первый в России приговор по делу о «полицейском рабстве». В принудительном использовании труда человека путем насилия и угроз тюрьмой обвиняют бывшего опера угрозыска Нурлата Динара Гафиятова. Защита просит для него оправдания, гособвинитель — 14 лет колонии строгого режима. О внесудебной попытке «примирения» с потерпевшим, препарировании его показаний в суде и последних словах уволенного лейтенанта — в материале «Реального времени».

Обвинитель: «Потерпевший склонности к повышенному фантазированию не имеет»



На следующей неделе исполнится ровно год со дня задержания Динара Гафиятова и его последующего ареста. К тому моменту из правоохранительных органов его уже уволили. В Аксубаевский райсуд дело Гафиятова поступило в марте текущего года, однако по существу процесс начался лишь в мае и за полгода дошел до прений.

Интересы 29-летнего подсудимого, бывшего оперативника уголовного розыска МВД по Нурлатскому району, представляют двое профессиональных защитников из Альметьевска — Айрат Шайхутдинов и Дамир Галимов.

Поддержку потерпевшему Идрису Садыкову оказывает юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с организацией «Зона права». Ранее он участвовал в защите интересов потерпевших по делам сотрудников казанского отдела полиции «Дальний», а также представлял близких рыбака Сергея Елесина, который был убит, не дождавшись помощи после звонка на «112». Сейчас Сучков защищает несовершеннолетнюю в деле об изнасиловании, за которое привлекают экс-гаишника Лениногорска.

Потерпевший Идрис Садыков на судебные прения не приехал. Однако со слов его представителя, последнюю встречу с членами семейства Гафиятовых имел с месяц назад. «В октябре к нему приезжала мать подсудимого и просила забрать заявление, сказала — заплатит. Суммой мой доверитель не интересовался», — сообщил Андрей Сучков «Реальному времени».

Потерпевший Идрис Садыков на судебные прения не приехал. Фото: скриншот видео facebook.com/advteam2017

Объективными фактами установлено: с 7 по 28 мая 2019 года Садыков находился в доме Равиля Гафиятова — отца подсудимого — в селе Новое Демкино Аксубаевского района. По версии обвинения, оказался он там против своей воли и под угрозами и побоями выполнял самую черную работу в хозяйстве. И лишь активность родственников Садыкова, о которых Гафиятовы не знали, помешала удерживать его дальше.

По версии защиты, работа была добровольной и оплачиваемой, а ее условиям многие бы просто позавидовали — якобы кормили трижды в день, давали по пачке сигарет и пачке чая в день, сахар, пряники, печенье и даже водку! При этом будто бы реальным трудом по починке трактора Садыков занимался от силы час в день и никаких претензий частные работодатели к нему не предъявляли...

На финише процесса в деле сменился гособвинитель. В прениях выступила зампрокурора Аксубаевского района Лариса Горожанкина. Она согласилась с квалификацией Следкома и просила признать подсудимого виновным в использовании рабского труда с причинением потерпевшему тяжких последствий (ч. 3 ст. 127.2 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия и тяжкими последствиями (п.п. а, в ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание за первое преступление — 15 лет колонии, за второе — 10.

Гособвинитель запросила по первой статье 10 лет, а по второй — шесть, а по совокупности, путем частичного сложения, — 14 лет колонии строгого режима с дополнительным наказанием — лишением права после отсидки 3 года занимать должности во власти. Наличие двух малолетних детей Горожанкина назвала смягчающим обстоятельством и с его учетом предложила не применять еще и ограничение свободы.

Зампрокурора района отметила, что хотя экс-полицейский вину в суде не признал, она считает ее доказанной последовательными показаниями потерпевшего, свидетелей по делу, заключением экспертов и иными доказательствами. «В суде установлено, что потерпевший Садыков склонности к повышенному фантазированию не имеет», — подчеркнула гособвинитель.

Гособвинитель запросила по первой статье 10 лет, а по второй — шесть, а по совокупности, путем частичного сложения, — 14 лет колонии строгого режима. Фото aksubayevo.ru

Правозащитник: личные вещи «добровольца» сожгли вместе с паспортом

Представитель потерпевшего Андрей Сучков напомнил суду, что Садыков пропал из собственного дома в начале мая 2019-го, не известив родных. Чего ранее никогда не делал. Также Сучков привел показания жителей деревни Новое Демкино: «Гафиятовы не скрывали цели нахождения у них потерпевшего — привлекали его «для работы в хозяйстве».

— Родственники Гафиятова подтвердили, что личные вещи Садыкова они забрали и уничтожили. Вместе с курткой сгорел и его паспорт. Взамен купили ему легкие вещи и даже представили товарные накладные в подтверждение. Из описания этих вещей видно, что Садыкову предоставлены именно такие вещи, в которых он не смог бы убежать и добраться до дома, — считает юрист, сотрудничающий с «Зоной права».

По его мнению, слова подсудимого о добровольном участии потерпевшего в работах по хозяйству не выдерживают критики. Ведь приглашали Садыкова якобы для ремонта трактора, а работа велась в основном по уходу за скотиной: «Гафиятов-отец в суде подтвердил, что в хозяйстве имелось много голов скота, сам он за ними следить не мог по состоянию здоровья... Кроме Садыкова следить за скотиной и убирать было некому, также обстояли дела и по другой грязной работе».

Сучков считает доказанным то, что за отказ от грязной работы Динар Гафиятов облил потерпевшему руки кипятком:

— Если бы данный факт не имел места, подсудимый не придавал бы такого значения выдумыванию различных версий появления ожогов у потерпевшего. Он утверждал, что у Садыкова аллергия на солнце, генетические отклонения и тому подобное. Апогеем фантазии стала работа Садыкова в местах большого скопления борщевика. Но по сведениям Гидрометцентра, в мае 2019-го на почве наблюдались заморозки до -5 градусов Цельсия, что явно препятствовало развитию вегетативной системы растений.

Одним из ключевых доказательств вины экс-полицейского правозащитник считает обнаруженное следователями объяснение Садыкова в деле о его розыске Нурлатского отдела полиции. Когда родня забила тревогу, ее успокоили — мол, пропавший пришел сам и заявил, что находился на заработках в Альметьевском районе. Причем объяснение это брал и визировал ныне подсудимый экс-оперативник Гафиятов. За что и вылетел со службы.

Завершил своего выступление Сучков просьбой наказать уволенного реальным сроком.

Представитель потерпевшего Андрей Сучков напомнил суду, что Садыков пропал из собственного дома в начале мая 2019-го, не известив родных. Фото Ирины Плотниковой

Гафиятов: «Таких людей полно, можно было бы привести любого»

Сам подсудимый в прениях заявил, что растерялся, когда услышал, какой срок просит прокуратура. Он напомнил, что поводом для возбуждения стало не заявление потерпевшей стороны, а информация СМИ, что повлекла прокурорскую проверку и уголовное преследование.

— Это абсурд. Я не понимаю, как все это произошло. Почему я нахожусь уже целый год почти за решеткой? — заявил Динар Гафиятов. — Ваша честь, вся тяжесть преступления сейчас заключается только в том, что я сотрудник правоохранительных органов, тогда всех сотрудников надо сажать... А кто будет работать?

Свою речь Гафиятов построил не на утверждениях, что не совершал те или иные действия. А на вопросах — зачем ему это было бы нужно:

— Если я человека вез для рабства, принудительно работать — почему бы я потом (через 3 недели, — прим. ред.) отвез его домой, дал ему свой телефон, сим-карту, деньги?

— Для чего я буду человека принуждать заниматься канализацией, если у меня есть дренажный насос, который за 5 минут высосет это?

— Если человек для работы, то для чего я его калечу? Я плачу ему деньги, предоставляю жилье, питание, вещи... И при этом я калечу его кипятком — для чего мне это надо?.. Не понимаю, откуда это все выдумали.

— И как я там оказался с кипятком? Сидел, ждал, пока он откажется от работы, и чайник кипятил?

— Для чего я должен был покупать вещи, если я заставляю человека работать? Зачем, если, как утверждают следователь и представитель обвинения, мог вообще его не кормить, не поить, не одевать. Обвинитель говорит — якобы чуть ли не в кандалах держал. Но есть люди, которые видели, как он пасет коров один — в 50 метрах от трассы Чистополь — Нурлат, как один курит на лавочке, идет в магазин за сигаретами... Если бы я держал его взаперти, ограничивал его свободу — как бы он мог выйти?

Запрошенное гособвинителем наказание Гафиятов оценил как слишком строгое и в финале своего выступления вспомнил Конституцию РФ и слова Путина о первоочередном значении семьи. Фото tatar-inform.ru

— Следователь пишет, что мы по предварительному сговору искали такого человека, что не сможет отказать. Зачем нам такого искать, если у нас уже был знакомый работник, но в запое? Если бы мы искали — таких людей полно, можно было бы привести любого.

По словам экс-оперативника, трактор в их хозяйстве несколько лет подряд чинил по найму знакомый Ильфат — тот, что в мае 2019-го был в запое. Пресс ремонтировал другой знакомый, тоже не бесплатно. Вспомнил фигурант дела и соседа Садыкова — Самгина из нурлатского села, который в аксубаевском хозяйстве не задержался: «Я человека нанял — ему не понравилось у нас. Без слов — накормил, напоил, денег дал и отвез домой». Тут стоит пояснить, что ряд свидетелей вспоминали слова Самгина о том, что от Гафиятовых он просто сбежал. В суде и на следствии сам Самгин против экс-полицейского и его семьи свидетельствовать не стал.

Гафиятов настаивает — свои показания по делу он не менял ни разу, а Садыков — за восемь допросов — корректировал их не раз, да и при проверке показаний на месте путался — не мог вспомнить, о каком из двух канализационных колодцев рассказывал, в итоге указал на банный, в котором фекальных стоков нет.

Историю про кипяток подсудимый назвал недостоверной, сославшись на свое отсутствие в хозяйстве отца в указанные следствием и потерпевшим сроки. А вот по какой причине представил недостоверное объяснение о местонахождении Садыкова, экс-полицейский объяснять не стал: «Как он мне рассказал, так я и написал объяснение. Он прочитал его и подписал собственноручно».

Запрошенное гособвинителем наказание Гафиятов оценил как слишком строгое и в финале своего выступления вспомнил Конституцию РФ и слова Путина о первоочередном значении семьи: «А получается — [мою] семью нарушают. Я уверен, что из 14 лет, которые запрошены, дадут... Не буду говорить сколько. Но вот дети мои...»

Досталось и экспертам, с выводами которых в части следов ожогов на руках «добровольца» категорически не согласился в своем исследовании приглашенный защитой специалист. Фото: скриншот видео facebook.com/advteam2017

Защита о райских условиях труда потерпевшего

Адвокаты подсудимого в прениях просили оправдать своего клиента за непричастностью к преступлениям. А еще выдвинули весьма странную версию оговора. Якобы сестра Садыкова после его пропажи через СМИ обвинила органы местной власти в бездействии, а потом не пожелала опровергать эту информацию, и появилась «красивая история про похищение и рабство».

При этом защитники настаивают, что показания потерпевшего неоднократно корректировались под диспозицию статьи о рабстве и были опровергнуты в суде как самими Гафиятовыми, так и их соседями — жителями села Новое Демкино. Досталось и экспертам, с выводами которых в части следов ожогов на руках «добровольца» категорически не согласился в своем исследовании приглашенный защитой специалист.

В опровержение показаний Садыкова, что из дома в Нурлатском районе его увезли в Аксубаевский обманом, адвокат Айрат Шайхутдинов привел суду слова экс-работника Гафиятовых и соседа потерпевшего. «Самгин рассказал, что днем к нему приходил Садыков с похмелья. Самгин спросил, устроился ли Садыков на работу, на что тот ответил — вечером за ним подъедет сотрудник полиции и отвезет на «калым». Из оглашенного далее следовало — когда Гафиятов приехал, то домой к Садыкову он почему-то пошел вместе с Самгиным, вместе они нашли пропавшего спящим в предбаннике, разбудили и отправили в автомобиль, на заднее сиденье которого постелили предоставленное Самгиным одеяло.

Предварительную договоренность между Садыковым и Гафиятовым о работе по починке трактора подтвердил напарник последнего — полицейский. Относительно условий в хозяйстве отца Гафиятова потерпевший упоминал будку, куда, с его слов, полицейский завел его и, подавив сопротивление двумя ударами в ухо, потребовал лечь спать, обещал с утра дать работу.

Со слов Динара Гафиятова, насилия не было и речь не о будке, а «утепленном вагончике от автомашины» — «туда проведен свет, поставили кровать, телевизор, стол для нас самих, это летний домик». Подсудимый уверяет, что проживание в этом домике Садыков выбрал сам, потому что, в отличие от Гафиятовых, курит.

24 декабря суд намерен предоставить Динару Гафиятову возможность выступить с последним словом. Фото aksubaevsky.tat.sudrf.ru

— Ему предоставили чайник сразу, в день пачку заварки давали, потому что любил он чифирить — крепкий чай пить. Сахар постоянно, к чаю — печенье, пряники, конфеты — постоянно покупалось для него, — поведал обвиняемый.

«Кормили меня тем же, что ели сами, три раза в день», — процитировал одни показания потерпевшего защитник Шайхутдинов и сравнил их с другими: «В одних показаниях говорит — кормили плохо, во вторых — наливали алкоголь 50 граммов и давали сигареты по пачке в день. В последующих — кормили 1—2 раза, сигареты давали — пачку в три дня, опять-таки имеются противоречия... Алкоголем-то для чего поить? Он же раб, по версии следствия, зачем ему такие привилегии оказывать?!.»

Запредельная картина лояльности работодателей к Садыкову может сложиться и после цитаты показаний Гафиятовых относительно условий труда Садыкова: «Он в день не более часа производил данный ремонт — то есть когда ему вздумалось, он подходил и чинил трактор. Никто его в этом плане не заставлял и не торопил», — озвучил в суде адвокат подсудимого Дамир Галимов. А еще привел слова соседей Гафиятовых, что навоз на их территории никогда не складировался, и, значит, Садыкову просто нечего было убирать.

Также Галимов привел нелестные характеристики потерпевшего со стороны его бывшей жены и одного из работодателей — упомянул и склонность к пьянству, и агрессивность, и возможность обмануть ради выпивки.

По мнению защиты, фабула обвинений по двум эпизодам идентична, но ни одно из них не подтверждается доказательствами. «При этом за одно и то же деяние фактически в настоящее время Гафиятов уже привлечен к дисциплинарной ответственности. И мы полагаем, что даже если имел место какой-то проступок при искажении данного объяснения, то данное деяние подлежит наказанию лишь в порядке дисциплинарного производства, — сообщил в прениях адвокат Галимов. — Поскольку не влечет за собой каких-то тяжких последствий как для самого Садыкова, так для правосудия в целом».

24 декабря суд намерен предоставить Динару Гафиятову возможность выступить с последним словом. После чего судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Дело Гафиятова-старшего до суда пока не дошло.