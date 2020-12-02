Путин намерен снять Чубайса с поста главы «Роснано»

Фото: Олег Тихонов (архив)

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить главу «Роснано» и назначить на этот пост зампреда коллегии ВПК Сергея Куликова. Сейчас должность гендиректора занимает Анатолий Чубайс.

Глава государства также заявил, что правительство РФ подготовило предложения по поддержке «Роснано», передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Еще на прошлой неделе появилась информация, что Сергея Куликова рассматривают на должность главы АО «Роснано». С 2015 года он занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха».