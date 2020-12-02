Путин намерен снять Чубайса с поста главы «Роснано»
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить главу «Роснано» и назначить на этот пост зампреда коллегии ВПК Сергея Куликова. Сейчас должность гендиректора занимает Анатолий Чубайс.
Глава государства также заявил, что правительство РФ подготовило предложения по поддержке «Роснано», передает ТАСС.
Еще на прошлой неделе появилась информация, что Сергея Куликова рассматривают на должность главы АО «Роснано». С 2015 года он занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха».ОбществоВластьПромышленностьОПК
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