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Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

16:48, 02.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Президент России Владимир Путин распорядился приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе. Об этом сообщает RT.

«Производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — заявил Путин.

Он обратил внимание, что в России произведено или будет выпущено в ближайшее время более двух миллионов доз вакцины от коронавируса.

Фото: kremlin.ru

Путин напомнил, что первыми прививку от COVID-19 должны сделать врачи и учителя.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в январе—феврале 2021 года.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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