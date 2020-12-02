Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

Президент России Владимир Путин распорядился приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе. Об этом сообщает RT.

«Производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — заявил Путин.

Он обратил внимание, что в России произведено или будет выпущено в ближайшее время более двух миллионов доз вакцины от коронавируса.

Фото: kremlin.ru

Путин напомнил, что первыми прививку от COVID-19 должны сделать врачи и учителя.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в январе—феврале 2021 года.



Татьяна Демина