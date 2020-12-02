«Что творят, просто кошмар!»: татарская арт-богема возмущена выставкой Евгении Васильевой в Казани

Фигурантка дела «Оборонсервиса» EVA окунет казанцев в художественный «космос»

Завтра казанцы и гости города смогут воочию ознакомиться с творчеством скандальной экс-чиновницы Минобороны России Евгении Васильевой, которая активно применяет свои многочисленные таланты в изобразительном искусстве. В Галерее современного искусства при Госмузее изобразительных искусств РТ откроется ее выставка «Иноземье», которая, по замыслу организаторов, показывает, что «личность и ее развитие является высшей ценностью мироздания в бесконечном космосе Вселенной». Однако в среде татарстанской культурной общественности разгорается скандал: ряд деятелей искусства весьма критично высказались как об авторе с темным прошлым, так и о ее творчестве. Что именно смущает профессиональных художников, разбирался корреспондент «Реального времени».

«Бесконечный космос» Васильевой

3 декабря в Казани откроется выставка «Иноземье». Евгения Васильева, известная по делу «Оборонсервиса», выставит свои работы в Галерее современного искусства при музее изобразительных искусств РТ. Экспозиция будет действовать до 3 февраля 2021 года.

— Проект «Иноземье» содержит в себе стремление человека уйти в мир гармонии и свободы посредством бегства от реальности в искусство... Человек обретает свободу в искусстве, так как оно позволяет реализовать безграничный полет фантазии. Фотографии, графика, видео и скульптура проекта «Иноземье» исследуют понятия противостояния добра и зла, правды и лжи, единства вечного и сиюминутного. В проекте исследуются связи между миром гармонии и обыденности, духовной энергией и значимости в ней человека. Посредством художественных работ открывается «Иноземье», где личность и ее развитие является высшей ценностью мироздания в бесконечном космосе Вселенной, — говорят организаторы выставки.

Сообщается, что работы Васильевой, которая подписывается как EVA, хранятся в коллекциях Пьера Кардена (Франция), Музея современного искусства города Гибеллина (Италия), Епархиального музея города Кальтаджироне (Италия), Фонда Ибрагима Кодры (Швейцария) и в частных собраниях ценителей современного искусства по всему миру.

— Работы художницы были представлены на крупнейших художественных мероприятиях, в частных и государственных арт-институциях по России и миру, — добавили в ГСИ.

Вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели, Евгения Васильева, первый вице-президент РАХ Виктор Калинин (слева направо). Фото: rah.ru

Примечательно, что анонс выставки скандально известной экс-чиновницы Минобороны, а ныне супруги бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова вызвал неоднозначную реакцию среди деятелей искусств Татарстана. В соцсетях сыпались упреки как в адрес Васильевой, так и в сторону Галереи современного искусства. Однако, как сообщил источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, на ремонт ГМИИ РТ (музей и галерея расположены в старинной усадьбе Сандецкого) были потрачены немалые средства, и теперь республика должна их «отработать». Поэтому многие выставки, проводимые в ГСИ, носят коммерческий характер.

«Творится какая-то чертовщина»

Наиболее категорично высказался татарстанский живописец Фарид Якупов. По его словам, это «больше чем плевок в сторону наших художников». Он напомнил, что его отец — выдающийся советский и российский художник Харис Якупов — был одним из основателей Музея изобразительного искусства и выставочного зала.

— В такие моменты я не сожалею, что он умер. Что творят с его детищем, которое он любил, создал для высокого искусства, просто кошмар! — комментирует Фарид Харисович «Реальному времени».

Он считает, что музеи, особенно государственные, должны пропагандировать лучшие образцы высокого искусства.

— Сейчас наступило такое время, когда творится какая-то чертовщина: все ринулись петь, рисовать, — возмущается наш собеседник. — Когда Васильева освободилась [из тюрьмы], она выпустила клип «Тапочки», потом начала писать стихи, печатать книги. Причем ее книги выходили тиражами, превышающими Пушкина. Кстати, стихи у нее получаются лучше, чем изобразительное искусство.

Якупов предположил, что казанской Галерее современного искусства «приказали сверху» провести эту выставку, а учреждение лишь исполняет установку начальства.



— Эту Васильеву почему-то очень здорово проталкивает Ольга Свиблова, директор Московского дома фотографии («Мультимедиа Арт Музей»), где проходила выставка, пропагандирующая гомосексуализм. Теперь та же Васильева — почетный член Академии художеств, — добавил он.

«Общественность должна увидеть, как не надо работать»

Более сдержан в оценках оказался другой казанский художник — Рустем Хузин.

— Для меня ни сама Васильева, ни ее «творчество» не представляют никакого интереса, — говорит эксперт «Реальному времени». — Она — это продукт нашего времени. Просто человек с запятнанной репутацией пользуется своими связями. Но обычного человека не обманешь. Сейчас время «голых королей».

Что касается проекта «Иноземье» в ГСИ и автора произведений, то, по его мнению, время само расставит все на свои места.



— Подобная выставка, безусловно, нерядовое событие для культурной и общественной жизни Татарстана. Такое мероприятие еще больше наталкивает на мысль, что нам в Татарстане, как глоток свежего воздуха, необходимо возрождать собственную реалистическую школу. И положительный аспект данного мероприятия я вижу в том, что общественность должна увидеть, как не надо работать. Экспертное заключение живописным способностям и талантам Васильевой даст самый лучший судья — время. Ибо сейчас искусствоведческая экспертная оценка выходит из кабинетов и становится уделом простых зрителей, — отмечает Хузин.

При этом он с пониманием относится к проведению различных выставок, даже если за ними стоят люди с темным бэкграундом.

— Это неплохо, когда в Галерее современного искусства выставляют работы разных художников, — подчеркивает живописец. — Этим летом в ГСИ был замечательный проект, показывали наше реалистическое классическое искусство. Люди подходили и со слезами благодарили — это является самым лучшим доказательством того, что им нужны и чистый воздух, и чистая вода, и правильные мысли, которые можно проецировать. И без школы это сделать невозможно. Можете ли себе представить написание романа без знания алфавита, без умения выстраивать предложения, без способности четко формулировать мысль? Реалистическое искусство подобно написанию литературного произведения. Для этого нужна школа, годы обучения, но не несколько месяцев для подготовки целой выставки.



Работы Е. Васильевой. Фото: novayagazeta.ru

От тюрьмы до выставок

Экс-руководитель аппарата Министерства обороны РФ Евгения Васильева получила известность в 2012 году после скандала вокруг «Оборонсервиса». Согласно материалам следствия, она была причастна к хищению имущества дочерних структур холдинга.

Во время обыска в ее квартире у нее изъяли крупные суммы денег, предметы антиквариата, десятки картин, ювелирные изделия и драгоценности. Чиновница была снята с должности. Также уголовное дело привело к отставке министра обороны Анатолия Сердюкова (впоследствии они стали супругами).

В 2015 году суд приговорил Евгению Николаевну к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Через несколько месяцев она получила условно-досрочное освобождение, возместив ущерб государству в 200 млн рублей.

После выхода из тюрьмы Васильева под именем EVA развернула творческую деятельность: пишет стихи, выпускает книги, рисует картины, проводит перфомансы, снимает клипы. С 2014 года в России и за рубежом прошли десятки выставок ее работ.

На открытии выставки Е. Васильевой. 27 января 2015 г. Фото: instagram.com/evahomealone

В 2020 году Васильева стала почетным членом Российской академии художеств. Это известие вызвало бурю критики среди деятелей искусства.