В Казани инкассатор госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением в голову
В Казани сотрудника инкассационной службы доставили в городскую больницу №7 с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Инцидент произошел в районе 11 часов утра на улице Краснококшайской. Инкассатор остановил автомобиль на дороге, а затем раздался звук выстрела.
Мужчину госпитализировали в Горбольницу №7. В пресс-службе Минздрава пока не стали комментировать его состояние.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Оренбуржье пенсионер нашел и вернул инкассаторскую сумку с 1 млн рублей.
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