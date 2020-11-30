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В Казани инкассатор госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением в голову

13:20, 30.11.2020
В Казани инкассатор госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением в голову
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сотрудника инкассационной службы доставили в городскую больницу №7 с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Инцидент произошел в районе 11 часов утра на улице Краснококшайской. Инкассатор остановил автомобиль на дороге, а затем раздался звук выстрела.

Фото: kursk-izvestia.ru

Мужчину госпитализировали в Горбольницу №7. В пресс-службе Минздрава пока не стали комментировать его состояние.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Оренбуржье пенсионер нашел и вернул инкассаторскую сумку с 1 млн рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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