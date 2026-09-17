В России матери-героини будут получать по 1 млн рублей

Выплата будет производиться в автоматическом режиме через Социальный фонд

Фото: Динар Фатыхов

Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», с 1 января 2027 года начнут получать разовую выплату в 1 млн рублей в автоматическом режиме через Социальный фонд. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков.

— Социальный фонд России начнет перечислять разовую выплату за присвоение звания «Мать-героиня» в проактивном режиме. Соответствующий проект разработал Минтруд России, — сказал Исаков.

По его словам, новация позволит избежать лишней бюрократии — женщинам больше не придется собирать документы для подтверждения статуса. «Как только указ о награждении подписан, система должна сама это увидеть. Самой маме-героине ничего доказывать не надо. Государственные базы оцифрованы, так что сверка данных ведомствами не займет много времени», — заключил депутат.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Звание «Мать-героиня» присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей. С 1 января 2026 года матерям-героиням также предоставляются новые льготы: внеочередная бесплатная медпомощь, бесплатные лекарства по рецептам, освобождение от оплаты ЖКХ, льготы на транспорт и проезд, а также бесплатное профобучение. Предусмотрена и альтернатива — ежемесячная выплата в размере 72 403,79 рубля с ежегодной индексацией.

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Алсу Сабирзанова