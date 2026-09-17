Пособие по уходу за ребенком сохранится при выходе на работу

Сейчас пособие для работающего родителя или другого застрахованного родственника составляет 40% среднего заработка

Фото: Мария Зверева

Назначенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года сохраняется при досрочном выходе на работу. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас пособие для работающего родителя или другого застрахованного родственника составляет 40% среднего заработка. Максимальный размер в 2026 году — 83 021 рубль в месяц.

— Главное, о чем стоит знать: если пособие уже назначено, право на него сохраняется и при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком — даже если человек возвращается на полный рабочий день, — сказала Лантратова.

Ранее сообщалось, что работающие отцы могут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Для этого нужно оформить отпуск по уходу.

Алсу Сабирзанова