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Пособие по уходу за ребенком сохранится при выходе на работу

13:10, 17.09.2026

Сейчас пособие для работающего родителя или другого застрахованного родственника составляет 40% среднего заработка

Пособие по уходу за ребенком сохранится при выходе на работу
Фото: Мария Зверева

Назначенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года сохраняется при досрочном выходе на работу. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас пособие для работающего родителя или другого застрахованного родственника составляет 40% среднего заработка. Максимальный размер в 2026 году — 83 021 рубль в месяц.

— Главное, о чем стоит знать: если пособие уже назначено, право на него сохраняется и при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком — даже если человек возвращается на полный рабочий день, — сказала Лантратова.

Ранее сообщалось, что работающие отцы могут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Для этого нужно оформить отпуск по уходу.

Алсу Сабирзанова

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