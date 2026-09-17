В Татарстане индекс потребительских цен снизился на 0,26%

Базовый индекс составил 100,11%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В августе 2026 года индекс потребительских цен в Татарстане по отношению к июлю составил 99,74%, то есть цены снизились на 0,26%. К декабрю 2025 года показатель достиг 105,35%, к августу прошлого года — 107,68%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,23%, в том числе плодоовощная продукция — на 5,54%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие выросли на 0,53%. Непродовольственные товары подешевели на 0,01%, услуги — на 0,57%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Базовый индекс потребительских цен, исключающий сезонные факторы, в августе к июлю составил 100,11%. С начала года он вырос на 4,96%, за год — на 6,78%.

За январь — август 2026 года к аналогичному периоду прошлого года индекс потребительских цен составил 107,03%. Продовольственные товары подорожали на 6,17%, непродовольственные — на 3,85%, услуги — на 12,02%.

Ранее сообщалось, что в России определили 24 продукта для контроля за их ценами. В списке — мясо, молочка и мучные изделия.

Алсу Сабирзанова