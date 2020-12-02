Звезды татарской эстрады подняли цены на корпоративы

Елка с Элвином Греем за миллион, с Ришатом Тухватуллиным — за 500 тысяч

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», запросы татарских и башкирских звезд шоу-бизнеса под конец пандемийного года существенно возросли. Рост цен не удивителен, говорят участники рынка — есть фактор девальвации национальной валюты. Кроме того, подзаработать на Новый год — это фактически последняя возможность эстрады хоть как-то поправить финансовое положение в условиях запретов на массовые выступления и других ограничений из-за COVID-19. Одним из самых дорогих остается Элвин Грей — он просит 700 тыс. рублей за небольшую программу и миллион — за выступление длиной более часа. На пятки ему наступает Ришат Тухватуллин, увеличивший свой ценник до полумиллиона рублей за частное выступление. При этом подавляющее большинство топовых артистов (готовых приехать на корпоратив за сумму от 100 тысяч рублей и выше) не готовы выступать весь вечер.

Скудный год

Прошлый год для звезд татарской эстрады выдался куда выигрышнее не только нынешнего пандемийного, но и предыдущего 2018-го, когда их расценки упали. В 2019-м же гонорары, напротив, возросли.



Самый дорогой эстрадный исполнитель — Элвин Грей, собравшись навсегда уехать в Москву раскручивать собственный лейбл, в том году поднял гонорар до 600 тыс. рублей. Повысили расценки также Фирдус Тямаев, Иркэ, Ришат Тухватуллин и Ильсия Бадретдинова (впрочем, были и певцы, снизившие свои запросы как Гузель Уразова). Вечер с артистом 21—23 декабря компании с 70 сотрудниками в ресторане обошелся бы в прошлом году в среднем в 61,7 тыс. рублей, что на 18% больше, чем в 2018 году (в 2016-м — 64 тыс. рублей, в 2017-м — 72 тыс., в 2018-м — 52 тыс. рублей), на котором отразились последствия кризиса и снижение неплатежеспособного спроса со стороны населения.

Расчеты аналитическая служба «Реального времени» продолжает ежегодно делать на основе опросов звезд и кейса: «заказчик — транспортная компания «Карго», 70 человек, мероприятие должно пройти в ресторане в конце декабря (21—23-го числа)».

Однако 2020 год, как известно, совершенно нестандартный — вследствие продолжающейся уже более полугода пандемии коронавируса. Во многих регионах до сих пор не проводятся концерты, а если проводятся, то с ограниченным числом зрителей, действуют и другие ограничения и запреты. Можно с уверенностью отметить, что заработки в этом году упали практически у всех артистов, которые могли увеличить свое финансовое состояние лишь за счет выпуска новых альбомов или песен.



Валерий Меладзе заявил, что «если власти из-за коронавируса отменили концерты и, по сути, запретили работать артистам, то и сниматься в новогодних передачах не стоит». Фото: instagram.com/meladzevalerian

Это прямо касается двух регионов, где у татарской эстрады самая благодарная публика: Татарстана и особенно Башкортостана. Причем, кризис, разумеется, коснулся не только провинции и не только России. Известен недавний скандал, когда певец Валерий Меладзе в Instagram заявил, что «если власти из-за коронавируса отменили концерты и, по сути, запретили работать артистам, то и сниматься в новогодних передачах не стоит». Это, по его словам, помогло бы привлечь внимание к проблеме артистов, которые уже несколько месяцев страдают от нехватки работы. С ним тогда согласились многие его коллеги: так, продюсер Иосиф Пригожин посчитал, что либо нужно вводить вообще полный локдаун, либо разрешить концерты. И указал на то, что в клубах выступления разрешены («никто им не запрещает, как будто живут на другой планете»), а концертные залы, театры, цирки, самые крупные культурные площадки, «где как раз люди более сознательные, оказались почему-то заложниками, они лишены возможности работать».

Средний чек вырос на четверть

С учетом того, что в этом году звезды шоу-бизнеса могут выступать лишь в небольших ресторанах и клубах, нет ничего удивительного, что многие из них довольно прилично подняли свои расценки, отчасти чтобы возместить убытки в целом по году. В среднем гонорары представителей татарской эстрады на новогодние корпоративы выросли почти на 23%, составив рекордные за последние 4 года 75,7 тыс. рублей.

Элвин Грей (Радик Юлъякшин) тоже вновь поднял расценки на свое корпоративное шоу — с 600 до 700 тыс. рублей. При этом, в отличие от многих своих коллег по цеху, артист определил такую оплату за часовую программу — петь весь вечер для развлечения клиентов он не намерен. А ведь еще год назад, он мог «продаться» и на весь вечер, но за 1—1,5 млн рублей. Получается, что с 2017 года (тогда его гонорар составлял 150—200 тыс. рублей) Элвин Грей в собственных глазах подорожал в 3,5 раза.

Грей впервые поднялся на первое место по величине гонорара в 2018 году, опередив своего конкурента Салавата Фатхетдинова (который нелицеприятно высказался о молодом певце). К слову, о бесконечно длящемся конфликте двух артистов, Фатхетдинов в этом году вновь подлил масла в огонь, дав интервью нашему изданию, в котором пожелал Элвину Грею «включить мозги» и научиться извиняться. В ответ Элвин публично попросил прощения, но добавил, что просит его «непонятно за что».

Элвин Грей вновь поднял расценки на свое корпоративное шоу — с 600 до 700 тыс. рублей. Фото: ufa1.ru

Высокие расценки «башкирского Бибера» объясняются тем, что он регулярно собирает стадионы (в 2018 году собрал восьмитысячную толпу на стадионе «Уфа Арена», что могло принести ему 3 млн рублей, и 9 тыс. казанцев на стадионе «Татнефть Арена»). К 2020 году он открыл собственный лейбл, 50% которого принадлежит ему, еще 50% — продюсеру Александру Слюсаренко. И если при выручке 1,5 млн рублей прибыль в 2018 году составила всего 77 тыс. рублей, то год назад оборот лейбла вырос в восемь раз, составив уже 12,1 млн рублей, а чистая прибыль составила — 5,5 млн.



В этом году Элвин Грей собирался окончательно переехать в Москву заниматься продюсированием. В мае 2019 года Элвин заявил, что сольных концертов в Уфе и Казани, кроме юбилейных, не планирует, а все, что он собирался сделать в рамках башкирской и татарской эстрады, уже сделал. И даже заговорил об открытии ресторанов в Уфе и Казани (что, понятно, в коронавирусный 2020 год сделать было особенно затруднительно).



Решение Грея перестать гастролировать в 2019 году не сильно обрадовало его концертного директора Андрея Бажуру, который тогда же решил раскручивать другого певца, сильно похожего на Грея — Вильдана Шамсутдинова, известного под сценическим псевдонимом Вилли, который женился на экс-подруге Элвина, певице Гульназ Асаевой. В 2020 году это привело к конфликту: Элвин Грей запретил Шамсутдинову исполнять композиции, принадлежащие его лейблу, а Вилли публично порвал в лейблом Грея.

Советник главы РБ переносит концерты на 2021 год

11 декабря 2019 года Элвин Грей собрал полный зал в Казани на концерте в «Пирамиде». А 29 февраля 2020 года в Москве в Крокус Сити Холле с новой концертной программой выступил для 7 000 зрителей при вместимости зала в 6 178. После возвращения в марте из Москвы в Казань певец неожиданно оказался нарушителем — по мнению представителей закона, он нарушил правила самоизоляции (не выходить из дома две недели). Правда, ограничительный режим для прибывших из Москвы был введен позже почти на месяц — 13 апреля.



Из-за пандемии Элвину Грею в этом году пришлось регулярно отменять концерты: ситуацией с коронавирусом он объяснил перенос на неопределенное время концертов в Челябинске, Ижевске и Самаре, уточнив затем, что концерты состоятся лишь в 2021 году. Зато в Татарстане он еще может дать концерты в Набережных Челнах и Нижнекамске, но состояться они должны лишь 5—7 декабря этого года. А в Зеленодольске он даже успел выступить — впервые после девятимесячного перерыва.

Элвин Грей обещал попробовать себя в роли продюсера победителя Всероссийского молодежного фестиваля «Йэшлек шоу — 2020», первый этап которого прошел в Уфе. Фото: glavarb.ru

В этом году певца также назначили советником по вопросам развития культуры и молодежной политики при главе Башкирии — в ответ Элвин Грей пообещал «возродить башкирский язык и усовершенствовать местную эстраду, чтобы башкирских певцов слушали во всем мире». Одновременно он обещал попробовать себя в роли продюсера победителя Всероссийского молодежного фестиваля «Йэшлек шоу — 2020», первый этап которого прошел в Уфе.

Ришат Тухватуллин увеличил гонорар до полумиллиона

Впервые в тройку лидеров по стоимости выступления попал певец Ришат Тухватуллин, регулярно в последние годы снижавший расценки и даже выпавший из пятерки самых дорогих певцов РТ в 2018 году. В прошлом году он увеличил свой ценник в полтора раза — до 150 тыс. рублей, за выступление в продолжении всего вечера. В этом году его гонорар вырос в три раза и составляет уже 500 тысяч рублей.

При этом к 2020 году интерес публики к нему только рос: он успел стать обладателем титула «самого красивого мужчины-татарина в мире» (занял пятое место в интернет-голосовании), войти в топ-10 исполнителей из Башкирии по версии «Яндекс.Музыки», занимая 9-е место. А в 2018 году Тухватуллин стал заслуженным артистом Башкортостана, получив награду из рук главы региона Рустэма Хамитова. В конце прошлого года Тухватуллин получил вместе со своей творческой группой национальную музыкальную премию «Болгар радиосы», на этот раз организаторы наградили не только его самого, но и его творческую группу. А в январе 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил ему звание заслуженного артиста Татарстана.

В мае 2019 года Тухватуллин внезапно предложил создать эстрадную организацию под названием Союз татарских эстрадных исполнителей, что, по его мнению, должно поспособствовать «повышению престижа татарской песни». Руководителем ее он предложил сделать Зуфара Хайрутдинова (певца, композитора, директора филиала РАО в РТ). «Бывает так, что в одном и том же месяце в Казани несколько исполнителей делают свои концерты, а в другом месяце нет ни одного концерта. К тому же артист, который действует лишь от своего имени, не имеет возможности обращаться к представителям власти», — объяснил он.

Впервые в тройку лидеров по стоимости выступления попал певец Ришат Тухватуллин. Фото: instagram.com/rishat_thv

Исполнитель также сослался на то, что татарские артисты в городах России якобы ради экономии арендуют самые дешевые неотремонтированные залы на окраине города — «в итоге перед населением этого города авторитет татар падает». В марте 2020 года министр культуры Татарстана Ирада Аюпова так прокомментировала инициативу: «Это трудно регулировать официально, потому что они не являются организациями нашего ведомства. Они самостоятельные артисты. Мы не вправе и не можем заставить. Мы считаем, что у артистов, работающих в эстрадном направлении, должен быть свой союз. Если они сами объединятся, решать проблемы станет проще».



Онлайн-концерт Тухватуллина вызвал большой ажиотаж

Коронавирусный 2020 год нельзя назвать неудачным для певца, хотя на какие-то компромиссы ему и пришлось пойти. Так, 26 марта Тухватуллин выступил с онлайн-концертом в рамках карантинной акции #айдадомой — и его выступление посмотрело свыше 650 тысяч человек, что превысило число зрителей народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова. Как заявлял он в августе на первой постковидной массовой тусовке, V церемонии вручения татарской музыкальной премии ТМТV, пандемию он и его группа пережили нормально, а вирусов он не боится и предполагает, что его группа давно переболела коронавирусом и выздоровела.



26 марта Тухватуллин выступил с онлайн-концертом в рамках карантинной акции #айдадомой — и его выступление посмотрело свыше 650 тысяч человек. Фото: almetievsk-ru.ru

На самоизоляции Тухватуллин был у родителей в башкирском селе Карамалы-Губеево, где, по словам продюсера, записал песен «на два сезона». Интересно и то, что если раньше он не очень хорошо относился к выступлениям на корпоративах, в последнее время его отношения к ним изменились в лучшую сторону: мол, когда он только начинал, «на банкетах сидели и ели, никто не слушал, мол, ты выступай, а мы поедим — мне это не нравилось», сейчас же реакция другая, а в декабре 2019 года подобные мероприятия у него «были практически через день». Возможно поэтому, из-за роста спроса на него, если ранее певец готов был за 150 тыс. рублей выступать весь вечер, то теперь уже за полмиллиона рублей может выступить лишь 40—45 минут. Концертную деятельность в 2020 году Тухватуллин уже возобновил и сделал несколько выступлений в районах Татарстана, собираясь выступить и в Уфе.

Большинство готовы выступать не больше часа



Салават Фатхетдинов, потеряв первое место в 2018 году, в 2020 году потерял и второе, опустившись на третье. И это несмотря на то, что его гонорар вырос, хотя и ненамного: с 250 тысяч рублей до 350 тысяч — и это лишь за 40-минутное выступление. А ведь когда-то за свое часовое выступление Салават требовал до 1 млн рублей.



Его нынешние расценки не сильно отличаются и от гонораров 2018 года (250—300 тыс. рублей). Певец, впрочем, как и Тухватуллин когда-то, заявлял, что не горит желанием выступать на корпоративах, а делает это, мол, лишь, чтобы «театр не простаивал». В 2018 году певец отметил 30-летие концертной деятельности, в 2019 году начал 31-й сезон.



Салават Фатхетдинов, потеряв первое место в 2018 году, в 2020 году потерял и второе, опустившись на третье. Фото: instagram.com/salavat_fatkhetdinov

Салавату принадлежат сразу несколько компаний, отвечающих за его выступления. Так, главная из них, ООО «Театр песни «Салават», закрыла 2018 год с оборотом в 4 млн рублей и убытком в 356 тысяч. Однако в прошлом году выручка выросла в три с лишним раза, составив 13,5 млн рублей, и фирма вновь вышла в прибыль, правда в плюсе Салават оказался лишь на 876 тыс. рублей. Рекордной прибыль была только в 2016—2017 годах: 1,5—1,8 млн.

Перенос юбилейного концерта и внезапная болезнь Салавата

2020 год оказался для 60-летнего Салавата непростым — в октябре он объявил о своей болезни в instagram-аккаунте. Певец даже не смог дописать подпись к выложенному видео. Правда, какая это болезнь — он не сказал. По информации ряда телеграм-каналов, Фатхетдинов проходил лечение в казанской РКБ вместе с женой — якобы у обоих выявили COVID-19. Официального подтверждения этой информации до сих пор не было.



В ноябре Салават пошел на поправку и даже успел выступить с концертом «Барлау» в Татарской государственной филармонии им. Тукая, но толком к концертной деятельности певец еще не вернулся. Нельзя исключать, что и выступления на корпоративах окажутся в этом году для него неподъемными. Близкий к Салавату источник вообще заявлял в конце октября, что «в этом году концертов Салавата Фатхетдинова не ожидается». Во время изоляции Салават увлекся сельским хозяйством и деревенской жизнью — проводил он ее за городом, гонял петуха, «общался» с баранами, ишаком Яшкой, коровой Йолдыз и алабаями.

С концертами же у Салавата в этом году было не очень. Юбилейный концерт он отменил еще до эпидемии, решив провести день 60-летия в кругу семьи. Затем все же запланировал шоу 28 марта на «Казань Экспо» в зале им. Шакирова (трехтысячная площадка год не принимала нормального концерта с продажей билетов), но его из-за ограничений по ковиду пришлось перенести на конец мая. Но и сегодня на сайте кассир.ру стоит отметка: «Концерт Салавата, планируемый в МВЦ «Казань Экспо», КЗ им. И. Шакирова 28 марта, затем 28 мая, переносится. Дата уточняется. Все билеты остаются действительными».



Впрочем народный артист Татарстана открыл серию онлайн-концертов татарстанских звезд эстрады, прямая трансляция была организована в официальных аккаунтах республики в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на YouTube. Выступление Салавата посмотрели более полумиллиона человек. В июне 2020 года мэр Казани Ильсур Метшин предложил наградить народного артиста званием почетный гражданин Казани. А в августе певец стал доверенным лицом кандидата в президенты Татарстана Рустама Минниханова.

Певец, как и Тухватуллин, также прославился инициативой, предложив министру культуры России Ольге Любимовой создать новый телеканал, который бы рассказывал о многообразии национальных культур народов страны: «России необходим телеканал, где были бы представлены все народы нашей великой страны. К сожалению, культура Татарстана, Чувашии, Мордовии, Удмуртии почти не представлена на федеральных каналах. Если что и бывает, то очень мало». По его мнению, это должно помочь сохранить «культурный код».

Как Айдар Галимов выступал за шиханы и в поддержку врачей

Опустившись в 2018 году со второго на четвертое место из-за снижения гонорара ветеран татарской эстрады Айдар Галимов, сохранил за собой ту же позицию и в прошлом году во многом благодаря росту своего гонорара на треть: со 150 тыс. до 200 тыс. рублей, столько же он просил в декабре 2017 года.



В 2017 году Галимов отпраздновал 50-летний юбилей. Фото: rolld.ru

В 2020 году его расценки не поменялись, но если раньше он был готов выступать за такие деньги весь вечер, то теперь решил пойти по стопам Элвина Грея, Тухватуллина и Салавата. Он час готов за 200 тыс. рублей выступать с группой, а за 150 тыс. рублей — 35—40 минут.

Тоже выходец из Уфы, народный артист РТ и РБ (получивший звание народного артиста Башкортостана, как и Элвин Грей, в 28 лет), в 2017 году Галимов отпраздновал 50-летний юбилей (на одном из концертов его поздравляли глава Башкортостана Рустэм Хамитов, сенатор Валентина Матвиенко, Владимир Шаманов, певица Алсу), вложив в новые номера, костюмы, компьютерную графику 1 млн рублей.



В отличие от своего коллеги, Салавата, Галимов активно выступает против экспертного совета, который бы решал проблемы современной татарской эстрады, в нем певец видит аналог советской цензуры. Галимов также выступает в родном Башкортостане активистом, спев в прошлом году на русском языке песню «Не взрывай», посвященную защите шиханов от «дельцов» из АО «Башкирская содовая компания». В августе этого года в разгар скандальной кампании Галимов вновь выступил против разработки шихана Куштау. В своем профиле в Instagram он опубликовал видео с песней и пост: «Очень надеюсь, что точка невозврата еще не пройдена и все можно решить цивилизованным путем... Метод насилия считаю неприемлемым, он ни к чему хорошему не приведет! Есть такое понятие в современной экономике, как «стоимость». Но есть и общечеловеческое понятие «бесценность». Я думаю, наши Шиханы бесценны не только для нашей республики, но и для всего мира».

К ограничениям по ковиду певец отнесся философски: мол, и в хоккей, и в футбол играют без зрителей, причем во всем мире. Конечно, признал он, петь в стену тяжело, как-то надуманно, поэтому «приходится включать артистизм». Еще в апреле он обратился к соотечественникам с просьбой оставаться дома и не встречаться друг с другом. Тогда же он со своими коллегами дал онлайн-концерт «Спасибо врачам», чтобы поддержать медиков Башкортостана, выступив из дома.



Осенью, однако, концертная деятельность у него была активнее, чем у Салавата или Грея. В августе он ездил в Пермь на фестиваль «Мост дружбы». Собирался выступать и в Уфе в конце октября, со специальной программой «30 лет вместе!» — правда в афишах дата этого концерта не сообщается, по-видимому, его пришлось перенести. Но в сентябре певец успел выступить в Нижнекамске вместе с «Любэ» на празднике День нефтехимика и 100-летие ТАССР.

Галимов спел в прошлом году на русском языке песню «Не взрывай», посвященную защите шиханов от «дельцов» из АО «Башкирская содовая компания». Фото: vk.com

Тямаев перенес коронавирус и ждет конца самоизоляции

Пятерку самых дорогих артистов закрывает Фирдус Тямаев, который единственный из топ-5 снизил свои запросы: если в прошлом году он был готов выступать один за 200 тыс. рублей, а с группой — за 300 тыс., то в декабре 2020 года сольное выступление будет продаваться за 150 тыс., а групповое — за 200 тыс.



В прошлом году из-за повышения расценок на полсотни тысяч он впервые вошел в тройку дорогих певцов РБ и РТ. Певец просил большие деньги не просто так: его команда инвестировала 13 млн рублей в концертную программу 2017—2018 годов — он серьезно, по его собственным словам, начал относиться к зарабатыванию денег, критиковал политику директоров домов культуры и клубов районов РТ за практику раздачи пригласительных билетов друзьям и знакомым.

В декабре 2017 года Фирдус Тямаев стал хедлайнером на фестивале «Татар җыры-2017», закрепив за собой статус одного из самых популярных певцов (наряду с Салаватом и Элвином Греем) и не только в Татарстане. В Ульяновске 2 года назад в местных СМИ назвали его выступление «рекордным по числу зрителей в городе». Аншлаг был и на 35-летии Тямаева в казанской «Пирамиде» в феврале 2018 года. Тогда же президент РТ присвоил певцу звание заслуженного артиста РТ. В 2019 году на мусульманском кинофестивале был представлен мюзикл «Апипа» с Тямаевым в роли водителя автобуса группы (и Элвином Греем в роли звукорежиссера), колесящей по деревенским ДК Татарстана.

Пятерку самых дорогих артистов закрывает Фирдус Тямаев, который единственный из топ-5 снизил свои запросы. Фото: mordovmedia.ru

Но в том же 2019 году репутацию Тямаева изрядно подпортили скандалы. В апреле он оскорбил жителей Башкортостана, выкинув подаренные на концерте букеты цветов на помойку. А осенью прошлого года он умудрился угодить в скандал федерального масштаба: выложил вместе с певицей Гузель Уразовой (тоже народная артистка Татарстана и заслуженная артистка Башкортостана) видео, где оба шутили над трупом сбитого на дороге животного (позднее артисты уверяли, что это была шутка, а зверя на трассе не было).

Осенью этого года Тямаев вновь умудрился вляпаться скандал, выпустив клип в поддержку «Ак Барса», в котором обратил внимание на засилье финнов в «Салавате Юлаеве» и отсутствие в команде башкир — раздражение вызвали и слова «Нам — хоккей, а вам — курай». Тямаев извинился и сказал, что татары и башкиры должны уважать друг друга и жить дружно, а клип удалил.



Впрочем, нынешняя осень, в целом, скорее должна была принести певцу плюсы, так как в широкий прокат вышел татарский мюзикл «Әпипә» — но так как вышел он в конце октября на фоне второй волны пандемии, можно предположить, что большой кассы он не принесет. Повлиял коронавирус и на самого певца, который признался, что переболел им сам, а также жена и дети, еще в августе: «Причем перенес вирус в августе, когда никаких концертов, контактов с кем-либо не было, даже не знаю, где мог подцепить, а в результате 25 процентов легких были поражены».



В ноябре, когда общественность вообще ставила под сомнение уместность концертов в текущей эпидемиологической обстановке, в «Инстаграме» в аккаунте Тямаева была информация аж о пяти концертах только до конца ноября. Свою позицию он выразил так: «Концерты запрещают, а торговые центры, спортзалы вовсю работают. В чем смысл? Тогда уже все надо закрыть, но, если закроют (а сейчас народ и так обозленный), то пострадает экономика». Его можно понять — он тратит на свою группу до 1 млн в месяц, и эти вложения надо окупить.

Фото: instagram.com/firdustyamaev_official

Гонорар топов от 100 тысяч рублей и выше

Больше 100 тыс. рублей — гонорар остальных пяти артистов РБ и РТ, входящих в топ-10 самых дорогих певцов, исходя из расценок на новогодние корпоративы: это Эльмира Калимуллина, Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Ильназ Минвалеев, Раяз Фасыхов и Иркэ. К десятке подбирается и певец Данир Сабиров с гонораром «от 100 тыс. рублей» — он уже дал несколько концертов в районах РТ, запланированы концерты и на декабрь. В «Инстаграме» он шутит о том, как собирался на гастроли 10 лет назад (брал дорогой одеколон и лак для волос) и сейчас (берет теплые вещи и лекарства).

Эльмира Калимуллина, заняв 6-е место, готова выступать не более 40 минут — за 170 тыс. рублей.

Недавно она, кстати, выступила на одной сцене с пошедшим на поправку Салаватом. В настоящий момент она, впрочем, не выезжает на концерты, а активно готовится к премьере третьей редакции знакомой казанцам рок-оперы «Алтын Казан» Эльмира Низамова. Над новой версией, которую представят 5 декабря на V фестивале «Узгэреш жиле», Низамов работает с оперным режиссером Михаилом Панджавидзе.

Жительница Нижнекамска должна будет выступить с премьерой мюзикла на фестивале «Узгэреш жиле» в Казани на сцене Татарского театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля 5 декабря 2020 года. К слову, в марте Эльмира Калимуллина и Эльмир Низамов решили поддержать поклонников домашним онлайн-концертом, во время которого артисты представили новую песню «Звезда надежды» («Омет йолдызы»), вошедшую в сериал «Зулейха открывает глаза». После чего Калимуллина заявила, что собирается даже продолжать делать это на регулярной основе. Правда, апрель ее подкосил, и дело было не в коронавирусе, а в том, что какие-то мошенники обокрали певицу, оставив ее без денег. В «Инстаграме» она заявила, что ее единственный заработок — это концертная деятельность: «Я зарегистрирована как ИП, всегда исправно плачу свои налоги моему драгоценному государству, все максимально прозрачно, живу по чести и совести, не нарушая закон. А теперь... меня лишили всего». При этом, к тому же, из-за самоизоляции она осталась без работы, «без средств к существованию».



Фото: instagram.com/elmiramatur

И башкирка, и татарка: Уразова собрала «Татнефть Арену»

Гузель Уразова и Ильдар Хакимов за год подняли свои рождественские гонорары в 1,5 раза — до 150 тыс. рублей.

Еще в 2017 году ее дуэт с супругом Ильдаром Хакимовым замыкал пятерку самых дорогих татарских артистов, но в 2019 году она уже заняла лишь восьмое место, в этом году выбравшись на седьмое, при том что дуэт способен собирать шеститысячный Государственный Кремлевский дворец в Москве (как год назад в честь 15-летия творческой деятельности).

В феврале народная артистка РТ дала большой сольный концерт в «Татнефть Арене» — на который пришли 8 тысяч зрителей. Незадолго до этого Уразова вновь попала в скандал, заявив сначала в эфире башкирского телеканала, что она башкирка, а вернувшись в Казань, написала в «Инстаграме», что она татарка. Кроме того, она успела разместить видео, в котором призвала своих подписчиков (их почти полмиллиона) писать ей о том, почему им нравится жить в Татарстане, попытавшись запустить флешмоб к столетию ТАССР. Но буквально через час это видео было удалено.

Впрочем, сейчас Уразова почти прекратила концертную деятельность: она не выезжает в туры и выкладывает в «Инстаграме» фотографии домашних дел или же воспоминания о предыдущих концертах. Еще в апреле она заинтересовалась бьюти-индустрией, выложив видео с февральским походом в бюджетные магазины косметики и парфюмерии, и обещав протестировать купленные продукты. Будет ли она выступать на декабрьских корпоративах — вопрос. В конце августа певица заявила, что ждет четвертого ребенка.



Гузель Уразова и Ильдар Хакимов за год подняли свои рождественские гонорары в 1,5 раза — до 150 тыс. рублей. Фото: instagram.com/fan_guzelurazova

«Если всего опасаться, лучше вообще из дома не выходить»

Ильназ Минвалеев, поднявший в этом году гонорары сразу в три раза — с 50 тыс. до 150 тыс. рублей — еще месяц назад заявлял «Реальному времени» по поводу корпоративов (тогда в Казани массово стали отказываться от их бронирования), что «если всего опасаться, лучше вообще из дома не выходить».

Он сообщил, что руководители компаний, которые хотят устроить корпоратив, к нему обращаются, но что в итоге решат коллективы сотрудников, пока неизвестно. При этом задирать цены артист не собирался, но не готов был и демпинговать.



Не демпингует и его коллега Раяз Фасыхов, чье выступление еще в прошлом году стоило от 60 тыс. (2-3 песни за вечер) до 100 тыс. рублей (весь вечер). Теперь сольное выступление на корпоративе Фасыхов оценивает в 100 тыс. рублей, с командой — 150 тыс. рублей.

Иркэ, замыкающая десятку самых дорогих артистов для корпоратива, фактически не повысила свой гонорар, а сделала его, можно сказать, более «эластичным»: за три выхода в один вечер с четырьмя-пятью песнями певица теперь попросит от 105 тыс. до 130 тыс. рублей, еще год назад ценник был один — 120 тысяч.

Иркэ, как и ее коллеге Калимуллиной, в этом году тоже не особенно повезло: ей довольно регулярно после концертов разбивали машину (чем возмущался Элвин Грей). А во время проведения дополнительного концерта Иркэ в Казанском «Униксе» поступил анонимный звонок о заложенной в концертном зале бомбе.



Иркэ, замыкающая десятку самых дорогих артистов для корпоратива, фактически не повысила свой гонорар, а сделала его, можно сказать, более «эластичным». Фото: instagram.com/irke_official

Учитывая знакомый паттерн поведения по западным звездам — у певицы мог появиться «сталкер», фанат-преследователь. Впрочем, нельзя исключать и просто недоброжелателей. Близкие к Иркэ люди вообще говорят, что авто пострадало из-за начавшейся еще в прошлом году «травли» певицы. Сама певица Иркэ скандальные новости не комментирует, ссылаясь на «занятость». Подробно о том, как несколько татарских артистов собрали пресс-конференцию, на которой рассказали о несправедливых условиях работы под фактическим управлением певицы Иркэ, об этом газета «Реальное время» тоже писала.

Цены артистов татарской эстрады на новогодние корпоративы, 2020 год

Фамилия, имя Гонорар-2019, руб. Примечание-2019 Гонорар-2020, руб. Примечание-2020 Радик Юлъякшин (Элвин Грей) 600.000 программа 1 час 700.000 программа 1 час Ришат Тухватуллин 150.000 весь вечер 500.000 с группой музыкантов, танцевальная группа 40-45 мин. Салават Фатхетдинов от 250 000 350 000 40 мин. Айдар Галимов 200.000 200.000 плюс трансферт; с группой на 1ч 10. Если один, 150 000 на 35-40 мин. Фирдус Тямаев 200 000 - 300 000 300 000 с группой и танцорами;

200 000 один 150 000 - 200 000 200 000 с группой;

150 000 один Эльмира Калимуллина 170.000 40 мин. Гузель Уразова и Ильдар Хакимов 100 000 - 120 000 1 выход - 100 000 150.000 Ильназ Минвалеев 50.000 1,5 часа 150.000 с аппаратурой, певицей и музыкантом Раяз Фасыхов 60 000 - 100 000 2-3 песни 60 000;

вечер - 100 000 100 000 - 150 000 один 100 000;

с командой - 150 000 Иркэ 120.000 только коллективом: баян, саксофон, гитара, бэк-вокал 105 000 - 130 000 3 выхода 4-5 песен Данир Сабиров от 100 000 Ильсия Бадретдинова 100.000 2 выхода, 6 песен 100.000 7-8 песен. С группой 170 000 Зайнаб Фархетдинова и Зуфар Билалов от 120 000 2-3 выхода 80.000 2-3 выхода Азат и Алсу Фазлыевы 35.000 2 выхода по 3 песни с танцорами 70.000 2 выхода по 3 песни с танцорами и музыкантами Айрат Сафин 70.000 с Радиком Яруллиным - 90 000 60.000 с аппаратурой и звукорежиссером. Если с Dj Радиком Яруллиным - 80 000 Группа "Зу-ляй-ля" 60.000 3 выхода 55.000 3 выхода Филюс Кагиров 50.000 50.000 есть возможность с группой Альфина Азгамова 50.000 2-3 выхода по 2-3 песни 50.000 2-3 выхода по 2-3 песни. Обсуждаемо. Из Уфы. Ильназ Бах 50.000 весь вечер 50.000 весь вечер, на 1 час 30 000 руб. Мурат Гайсин 50.000 если с группой, то 80 000 50.000 если с группой, то 70 000 Руслан Кирамутдинов и Ильмира Нагимова (два артиста) 50.000 2-3 часа 50.000 1-1,5 часа Зинира Рамазанова 50.000 3 выхода по 2 песни 50.000 3 выхода по 2 песни;

2 выхода - 40 000 Ильназ Сафиуллин 35 000 - 40 000 вечер 50.000 вечер (3-8 песен). Выступление: 1-2 песни 35 000 руб. Винера (Венера) Ганиева 50 000 (к обсуждению) 4 песни 30 000 - 50 000 в обычное дни от 30 000, в праздничные 40 000 - 50 000 Ильназ Гарипов 40.000 вечер. Свет+звук+фокусы+DJ 45.000 вечер с певцом-ведущим: свет+звук+фокусы+DJ+дым+баян+дудук+режиссер.

15 000 - 20 000 без команды Вокальная группа "Ямьле" 50.000 2-3 выхода (1 час) 40.000 2 выхода + танцевальный блок на 20 мин. (1 час) Лейсан Гимаева от 30 000 40.000 Группа "Казан егетлэре" 50 000-70 000 2 выхода по 3 песни - 50 000;

3 выхода - 70 000 30 000-35 000 2 выхода по 3 песни - 30 000;

3 выхода - 35 000 Алсу Абульханова 30 000 - 40 000 до 25-ого 30 000, после 25-ого 40 000 35.000 1-1,5 часа, без команды Лилия Хайруллина 30 000 (с танцорами 35 000) 5-6 песен 35.000 с танцорами, 5-6 песен 2 выхода Айгуль Рахимова н/д 30.000 5-6 песен 2 выхода Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем 30.000 1-2 выхода 2-3 песни. Строго без алкоголя. 30.000 1-2 выхода 2-3 песни. Строго без алкоголя Алина Шарипзянова 25 000 - 30 000 2-3 выхода, 5-6 песен 30.000 2-3 выхода, 5-6 песен Эльвира Хамматова 15.000 на вечер. 1 выход - 7 000 руб. 30.000 на вечер, если на пару песен, то 15 000 Ильшат Валеев 30 000 на весь вечер;

15 000 (2-3 выхода) 30 000 на весь вечер;

20 000 (2-3 выхода) Азат Абитов 20 000 на 1 час;

30 000 на все мероприятие 25.000 9-10 песен на 45 мин. Несколько выходов Булат Нигматуллин 25.000 6-8 песен 30.000 6-8 песен Диля Нигматуллина 25.000 4-6 песен 20.000 1 час: 4-6 песен Лилия Муллагалиева 25.000 2-3 часа 25.000 2-3 часа Мунир Рахмаев 30.000 3-4 песни 20.000 1 час Илсаф 25.000 вечер 20.000 вечер Альбина Апанаева 20.000 2-3 выхода 15 000 - 20 000 2-3 выхода Рамил Айметдинов 20.000 2 выхода по 3 песни 15.000 2 выхода по 2-3 песни Сюмбель Билалова 20.000 4-6 песен 15.000 4-5 песен 2 выхода ИлГәрәй (Ильназ Гараев) 18 000 - 20 000 2 часа, так же может быть ведущим 15000 2-3 выхода по 3-4 песни, также может быть ведущим Рустем Закиров 15.000 вечер 15.000 вечер Шахзат Разметов 10.000 2 выхода по 3 песни 15.000 2 выхода по 3 песни Дина и Рафаил Латыповы 15 000 выступить;

30 000 весь вечер;

50 000 с группой музыкантов 10 000 - 15 000 выступление;

20 000 весь вечер Наиль Табанаков 15.000 4-5 песен - выход 10.000 4-5 песен - выход Алина Сафиуллина 8 000 - 10 000 2 выхода по 3 песни. Только на татарском 10.000 2 выхода по 3 песни. Только на татарском Нурзада Nurzada Singer 10.000 на вечер 8 000 - 10 000 на вечер Рамиль Закиров 10.000 2 выхода по 3-4 песни 7.000 2 выхода по 5-6 песен