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В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

05:24, 17.09.2026

Аэропорт Казани временно приостановил работу в связи с ограничениями

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения действуют с 04.14 по московскому времени. Аэропорт Казани временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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