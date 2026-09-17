В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
Аэропорт Казани временно приостановил работу в связи с ограничениями
На всей территории Татарстана введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действуют с 04.14 по московскому времени. Аэропорт Казани временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов.
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