Новости общества

10:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане объявили 31 декабря выходным днем

09:05, 04.12.2020
В Татарстане объявили 31 декабря выходным днем
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Рабочим днем будет 26 декабря.

Выходной день 31 декабря будет у лиц, замещающих государственные должности и у лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти РТ должности государственной гражданской службы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Муниципалитетам и госорганам, не относящимся к исполнительной власти республики, а также организациям рекомендуется принять соответствующий рабочий график, сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

2 декабря первый российский регион — Белгородская область — объявил 31 декабря выходным днем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы сами решают, делать 31 декабря выходным днем или нет.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем