В Татарстане объявили 31 декабря выходным днем

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Рабочим днем будет 26 декабря.

Выходной день 31 декабря будет у лиц, замещающих государственные должности и у лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти РТ должности государственной гражданской службы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Муниципалитетам и госорганам, не относящимся к исполнительной власти республики, а также организациям рекомендуется принять соответствующий рабочий график, сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

2 декабря первый российский регион — Белгородская область — объявил 31 декабря выходным днем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы сами решают, делать 31 декабря выходным днем или нет.



Татьяна Леухина