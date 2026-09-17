Число госпитализированных после отравления в казанском кафе выросло до 28

Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное

Число пострадавших, госпитализированных после отравления в кафе «Nan Кебаб №1» в Казани, выросло до 28. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, передает ТАСС.

— На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице им. проф. А.Ф. Агафонова на госпитализации находятся 28 пациентов после отравления в кафе. Состояние оценивается как удовлетворительное, оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в больнице находятся 26 человек. По данным Роспотребнадзора по Татарстану, общее число отравившихся после употребления продукции кафе достигло 58 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Алсу Сабирзанова