Чернышенко утвердил план развития фондов целевого капитала до 2036 года

Он включает 17 мероприятий по пяти направлениям

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил план мероприятий по развитию фондов целевого капитала образовательных и научных организаций, включая инженерные вузы, до 2036 года. Документ подготовлен по поручению премьер-министра Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по развитию высшего и среднего профобразования.

По состоянию на 1 января 2026 года в России действуют 184 фонда в сфере высшего образования с общим объемом капитала 24,1 млрд рублей.

— Целевой капитал — это не только мощный финансовый ресурс, но и инструмент долгосрочного развития. Наша задача — сделать его доступным не только для крупнейших университетов, но и для образовательных и научных организаций в регионах, — заявил Чернышенко.

План включает 17 мероприятий по пяти направлениям: расширение инструментов формирования целевого капитала, развитие коллективных моделей управления, создание официальной статистики, центров знаний и консультационной инфраструктуры, а также повышение квалификации университетских команд.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава минобрнауки Валерий Фальков отметил, что изучение успешного опыта и подготовка профессиональных команд позволят использовать уже созданные модели, а не начинать с нуля. По его словам, развитие ФЦК укрепит финансовую устойчивость университетов и научных организаций, поддержит образовательные и исследовательские инициативы и поможет закрепить молодежь в регионах.

Документ подготовило Минобрнауки совместно с Минэкономразвития, Минфином и экспертным сообществом. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что из 17 мероприятий плана 12 закреплено за его ведомством. В фокусе внимания — признание собственников целевого капитала квалифицированными инвесторами, возможность венчурных инвестиций и системы рейтингования фондов.

Алсу Сабирзанова