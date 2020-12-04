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Промышленность

Суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций БСК

13:44, 04.12.2020
Суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций БСК
Фото: realnoevremya.ru

Суд удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу Росимущества.

«Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, в полном объеме», — цитирует ТАСС представителя надзорного ведомства Ивана Будлова.

Всего в пользу РФ истребовано из чужого незаконного владения 95,72% обыкновенных именных акций БСК. Ценными бумагами предприятия владели АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия».

В Минземимущества Башкирии заявили, что планируют подать апелляционные жалобы на решение суда.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что Арбитражный суд Башкирии арестовал акции БСК в начале сентября. Подробнее о судебном разбирательстве с участием БСК читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Промышленность Башкортостан
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