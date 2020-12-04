Суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций БСК
Суд удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу Росимущества.
«Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, в полном объеме», — цитирует ТАСС представителя надзорного ведомства Ивана Будлова.
Всего в пользу РФ истребовано из чужого незаконного владения 95,72% обыкновенных именных акций БСК. Ценными бумагами предприятия владели АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия».
В Минземимущества Башкирии заявили, что планируют подать апелляционные жалобы на решение суда.
Напомним, что Арбитражный суд Башкирии арестовал акции БСК в начале сентября. Подробнее о судебном разбирательстве с участием БСК читайте в материале «Реального времени».
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